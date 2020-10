Laatzen-Mitte

Die Beiträge zum diesjährigen Kunstpreis Laatzen sind ab sofort im Leine-Centers zu sehen. Monika Gorbuschin, Detlef Topel und Rolf Behrens vom ausrichtenden Kunstkreis haben die Werke zum Wochenbeginn in der Ladengalerie zwischen dem Lichthof und dem Infoschalter im Erdgeschoss aufgehängt. 27 Künstler beteiligen sich mit 45 Werken an dem Wettbewerb, den der Kunstkreis in diesem Jahr zum Thema „Stadtlandschaften“ ausgeschrieben hatte. „Ich bin sehr zufrieden, mit so viel Resonanz hätte ich nicht gerechnet“, sagt die Vereinsvorsitzende Gorbuschin. Allerdings hätten die Teilnehmer in der diesjährigen Corona-Ausnahmesituation eventuell mehr Zeit und Muße gehabt, sich künstlerisch zu betätigen. „Ich glaube, einige wollen mit ihren Beiträgen auch zeigen, dass sie noch da sind.“

Zur Galerie 27 Teilnehmer beteiligen sich in diesem Jahr mit 45 Werken am Kunstpreis Laatzen. Die Beiträge sind bis zum 13. November in der Ladenzeile des Leine-Centers zu sehen.

Die Werke sind bis Freitag, 13. November, zu den Öffnungszeiten des Leine-Centers in der Ladenzeile zu sehen – und damit eine Woche länger als in den Vorjahren. Am letzten Tag der Ausstellung erfolgt die Preisverleihung, coronabedingt diesmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Anzeige

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Aus dem gleichen Grund wird es erstmals keinen Publikumspreis geben. „Eine Wahl durch das Publikum vor Ort wäre unter Wahrung der Hygieneregeln nicht möglich gewesen“, begründet Gorbuschin die Entscheidung. Der dritte Preis werde deshalb diesmal durch die Jury vergeben.

Von Daniel Junker