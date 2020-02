Laatzen-Mitte

Gerade erst ist Werner Frenzel mit dem Ehrenamtspreis der Region bedacht worden – jetzt erhielt er auch noch einen Oscar: Anlässlich seines 95. Geburtstags überraschte Victor’s Residenz Margarethenhof den Laatzener Musiker mit einem Konzert – samt Würdigung seines Lebenswerks.

Dass dieser Geburtstag ausgerechnet in der Seniorenresidenz gefeiert wurde, hängt mit der engen Verbundenheit Frenzels mit der Einrichtung zusammen. Seit mehr als 25 Jahren geht der Laatzener in dem Haus ein und aus. Schon bei der Grundsteinlegung 1993 stand er neben der damaligen Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, seit der Eröffnung im Jahr 1994 musiziert er mitunter mehrmals in der Woche für die Bewohner.

„Kapellmeister der Victor’s Residenz“

„Seit dem Bestehen der Residenz gestaltet Werner Frenzel kulturelle Veranstaltungen bei uns im Haus“, sagte Residenzleiter Adrian Grandt. An fast jedem Freitag sei er an den evangelischen Gottesdiensten des Heims beteiligt und unterhalte die Besucher zu Karneval und bei vielen anderen Festen. „Er ist jemand, der mit gutem Beispiel vorangeht und Musik mit guter Laune verbindet“, sagte Grandt. „Dass er in diesem Alter so viel Lebenslust behält, ist uns allen ein Vorbild.“ Und so bezeichnete er den Laatzener Musiker, der nur wenige hundert Meter entfernt von der Einrichtung wohnt, gleich als „Kapellmeister der Victor’s Residenz.“

Das von Monika Święchowicz am Keyboard gestaltete Konzert, bei dem die Besucher – passend zum Karneval – mit Hasenohren ausgestattet wurden, verfolgte Frenzel aus vorderster Reihe von einem eigens für ihn eingerichteten gemütlichen Platz im Ohrensessel aus. Auch der 95-Jährige wurde mit Hasenohren geschmückt, „schließlich ist er der alte Hase unter uns“, sagte Grandt. Für sein Lebenswerk überreichte Stefan Sievers vom Sozialkulturellen Dienst dem Musiker einen Oscar.

Ehrengast übernimmt selbst das Keyboard

Vom Überraschungskonzert und der Auszeichnung zeigte sich der 95-Jährige sichtlich gerührt – und kündigte an, dass er die Bewohner so lange mit seiner Musik erfreuen wolle, wie es ihm möglich sei. Frenzel ließ es sich dann auch nicht nehmen, sich bei der von ihm verfassten Heim-Hymne mit dem Titel „Freut Euch des Lebens“ selbst hinter das Keyboard zu setzen und viele weitere Titel am Mikrofon mitzusingen.

Frenzel wurde im Jahr 1925 in Lehn in der Oberlausitz geboren. Bereits im Alter von drei Jahren bekam er ein Spielzeugklavier, mit fünf spielte er Ziehharmonika, mit sieben eine Konzertina, mit acht ein Bandoneon und mit neun Jahren Piano-Akkordeon. Das Spiel auf den Instrumenten brachte er sich selbst bei.

Am 27. Februar 1989 zog Frenzel nach Laatzen, wo seine Tochter bereits seit 1975 lebte. Seine erste Anlaufstation war damals der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, bald wurde er darüber hinaus Chorleiter des Rethener Männer-Quartetts, des Männerchors Orpheus und des Volkschors Rethen. Zudem war er in vielen Kirchen und Senioreneinrichtungen als Organist tätig.

