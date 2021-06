Gleidingen

Tonnenweise Kompost und Restmüll, alte Farbe, Gasflaschen und sogar scharfe Munition: Das alles haben Thomas und Sabrina Everling bereits an der Wertstoffinsel an der Ritterstraße gefunden, die direkt an ihr Grundstück grenzt. Damit kein Müll in ihren Garten weht, der hinter der Wertstoffinsel liegt, hat das Ehepaar bereits einen etwa 1,60 Meter hohen Zaun aufgestellt. Jedoch vergebens: „Es gelangt immer wieder Müll in unseren Garten“, sagt Thomas Everling. Seine sechsjährige Tochter Merle habe sich bereits beim Spielen im Garten die Finger zerschnitten, weil dort Scherben lagen.

Trotz des Verbotsschilds laden Gleidinger immer wieder Müll und Gartenabfälle an der Wertstoffinsel an der Ritterstraße ab. Quelle: Stephanie Zerm

Hinzu komme der ständige Lärm, sagt Mutter Sabrina Everling. „Hier werden zu jeder Tages- und Nachtzeit Altglas und Altpapier eingeworfen.“ Viele Menschen ließen dabei ihre Motoren laufen und hörten laut Musik, auch nachts. Da ihr Schlafzimmer auf der Seite der Wertstoffinsel sei, lägen sie und ihr Mann nachts oft wach. Auch viele Gewerbetreibende nutzten widerrechtlich die Wertstoffinsel.

Anwohner machen jede Woche sauber

Da der Abfallentsorger Aha nur das mitnehme, was vor den Altpapiercontainern stehe, viel Müll aber auch daneben abgeladen werde, räumen Thomas und Sabrina Everling einmal in der Woche den Unrat fort. Von Müll befreien müssen sie auch den etwa 30 Zentimeter breiten Grünstreifen zwischen ihrem Zaun und der Wertstoffinsel, der zu ihrem Grundstück gehört. „Spaß macht das nicht“, sagt Sabrina Everling.

Wenn die Container voll sind, wird das Altpapier oft davor gestellt – und landet bei Wind im dahinterliegenden Garten von Familie Everling. Quelle: Privat

Seit sie 2006 nach Gleidingen gezogen seien, werde es immer schlimmer. Sie und ihr Mann haben sich bereits mehrmals an die Stadt und Aha gewandt, schickten ihnen regelmäßig Fotos von der vermüllten Wertstoffinsel. Im Mai habe sich Aha bei einer Ortsbegehung die Situation angesehen. „Wir sind an einer einvernehmlichen Lösung interessiert“, sagt die Mutter. „Aber wenn sich nicht bald etwas ändert, klagen wir.“

Stadt diskutiert mit Aha

Damit hätte das Ehepaar wahrscheinlich gute Aussichten auf Erfolg. Laut Bundesumweltamt sollte zwischen Glascontainern und Wohnbebauung ein Mindestabstand von zwölf Metern eingehalten werden. Das ist laut Familie Everling nicht der Fall. Vor rund vier Jahren hatten Anwohner in Gleidingen gegen die Wertstoffinsel an der Triftstraße geklagt und Recht bekommen. Die Container mussten dort abgebaut werden.

„Die Beschwerden der Anlieger an der Ritterstraße sind bekannt“, sagt Anke Weisbrich von der Stadt Laatzen. Gespräche seien bereits geführt und Lösungsvorschläge gemeinsam mit Aha erörtert worden. Unter anderem sei überlegt worden, die Wertstoffinsel zu umzäunen. Dies sei jedoch nicht möglich, da der nötige Mindestabstand des Zauns zur angrenzenden Trafostation nicht eingehalten werden kann. Auch der Austausch der Kunststoff- gegen Metallbehälter sei laut Weisbrich in Erwägung gezogen worden. „Das würde jedoch nicht das Problem des umherwehenden Altpapiers oder des rechtswidrig entsorgten Abfalls verhindern.“

Anwohner laden verbotenerweise immer wieder Restmüll an der Wertstoffinsel ab. Quelle: Privat

Verlegung oder Abbau der Wertstoffinsel?

Daher prüfen Stadt und Aha nun die Verlegung der Wertstoffinsel oder deren vollständigen Abbau. Ein Alternativstandort konnte bisher nicht gefunden werden. „Die Verlegung in Richtung Schützenhaus geht nicht, weil der Landwirt, dem das dafür benötigte Grundstück gehört, das nicht wünscht“, sagt Thomas Everling. Auch für den Platz vor der schräg gegenüber liegenden Scheune hätten die Besitzer kein grünes Licht gegeben. „Die einzige Möglichkeit wäre der Platz am Springborn hinter der Tankstelle.“

Dies ist jedoch aus Sicht von Silke Rehmert zu abgelegen. „Ich habe Verständnis für die Anwohner, wir brauchen aber einen Standort in ähnlich zentraler Lage wie jetzt“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Altpapiercontainer sollen weichen

Fiele die Wertstoffinsel an der Ritterstraße weg, blieben den Gleidingern nur noch zwei weitere Containerstandorte für Altpapier und Glas im Ortsteil: am Jahnweg nahe dem Sportgelände und an der Markgrafstraße/Ecke Spindelweg.

Doch zunächst will Aha für eine Testphase von etwa einem halben Jahr nur die Altpapiercontainer entfernen, sodass an der Ritterstraße noch die Glascontainer stehen blieben. „Nach einer Testphase kann dann bewertet werden, ob dies der Sauberkeit der Wertstoffinsel sowie der näheren Umgebung dienlich war“, sagt Weisbrich. Sabrina Everling bezweifelt dies jedoch. „Ich gehe davon aus, dass die Menschen einfach weiter ihren Müll hier abladen.“

Von Stephanie Zerm