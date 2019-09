Grasdorf

Die Katastrophe hat eine ganze Generation geprägt: In der Nacht zum 23. September wurden nicht nur etliche Wohnhäuser in Grasdorf, sondern auch die St.-Marien-Kirche von Bomben völlig zerstört. 16 Jahre sollte es dauern, bis das Gotteshaus wieder völlig intakt war – am 9. August 1959 feierte die Gemeinde die Wiedereinweihung.

Die Kirchengemeinde erinnert in diesen Tagen an den Wiederaufbau. Am Donnerstag, 19. September, ist eine Abendandacht mit Feierstunde in der Kirche geplant. Zugleich wird dann eine Ausstellung eröffnet, die vor allem mit historischen Fotografien an die Jahre des Wiederaufbaus erinnert. „Bei der letzten Ausstellung stand die Zerstörung der Kirche 1943 im Vordergrund, jetzt wollen wir an den Wiederaufbau erinnern“, sagt Pastor Burkhard Straeck, der die Ausstellung vorbereitet hat.

Wiederaufbau in Zeiten der Wohnungsnot

Wie mühevoll das Projekt war, verdeutlicht allein schon die Bauzeit von 16 Jahren. Dabei war es dem Engagement des damaligen Pastors Georg Schaaf zu verdanken, dass der Wiederaufbau besonders in den ersten Nachkriegsjahren überhaupt Fortschritte machte. Denn eigentlich galt er angesichts der massiven Wohnungsnot im zerstörten Grasdorf als Ding der Unmöglichkeit, wie Schaaf selbst in einem kleinen Büchlein zum Wiederaufbau beschreibt. „Von 2000 Dorfbewohnern waren 1400 ausgebombt, und fast niemand konnte seine Wohnung wieder aufbauen. Angesichts dieser Schwierigkeiten hätte keiner von uns es gewagt, an den Wiederaufbau der Kirche zu gehen.“

Am 5. Juni 1948 wird das Kirchenschiff mit Dachziegeln behängt. Die Turmspitze fehlt noch völlig. Quelle: Repro: Johannes Dorndorf

Und doch gab es schon wenige Monate nach Kriegsende, am 12. Juli 1945, den Beschluss des Kirchenvorstands, das bis auf die Grundmauern heruntergebrannte Gebäude nach Plänen des hannoverschen Architekten Ernst Zinsser neu zu errichten. Die Pläne sahen Abweichungen gegenüber dem Ursprungsbau vor. Insbesondere wurde die hochstrebende, neugotische Turmspitze durch ein weniger hohes und deutlich weniger aufwendiges Zeltdach ersetzt, das noch Jahrzehnte später für hitzige Debatten in Grasdorf sorgen sollte.

Trotz der Wohnungsnot, die damals als das weit drängendere Problem betrachtet wurde, stand die Bedeutung des kirchlichen Projekts für Schaaf außer Zweifel. „Es sind auch Herzen und Seelen zerrüttet, vernichtet, verschüttet. Für solche Menschen muss unbedingt ein Raum da sein.“

Konfirmanden schachten Kirchenschiff aus

Im August 1945 begannen die Arbeiten, bei denen zunächst Konfirmanden das tiefer gelegte Kirchenschiff ausschachteten. Außer der Finanzierung galt die Beschaffung von Baumaterial in Zeiten der alliierten Verwaltung als fast unmögliche Herausforderung. So brachte Schaaf viel Zeit dafür auf, auf manchmal wundersame Wege Stein, Holz, Stahl und Ziegel zu besorgen. Eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Zufall – und nach eigenem Bekunden: unzähligen Gebeten – brachte Grasdorfs Pastor immer wieder mit Menschen zusammen, die das gerade benötigte Material besorgen.

Da erklärte sich etwa eine hannoversche Eisenbaufirma bereit, ohne Bezugsschein Material für den Dachstuhl zu liefern. Maurer wurden mit dem Versprechen auf Essen auf die Baustelle gelockt, die Arbeiter einer Ziegelei legten einstündige Extraschichten ein – gegen die Lieferung von Erbsen. Bis in die Schweiz führten die Beziehungen Schaafs, der dringend Holz für die Erneuerung der inzwischen morschen Kirchenbänke benötigte.

So konnte im März 1947 die erste Männertagung des Kirchenkreises in der noch zerstörten Kirche stattfinden, im Dezember 1947 folgte das Richtfest für das Kirchenschiff. Im Mai 1948 ließ Schaaf vom Baugeschäft Flohr den Kirchturm erhöhen, damit die Glocken künftig von weit her zu hören waren.

Februar 1949: Bauhandwerker der Firmen Flohr und Elektro-Lüpke bei der Einwölbung der Kirchendecke und dem Verputzen der Wände. Quelle: Repro: Johannes Dorndorf

Erste Hochzeit nach fünf Jahren

Ein nicht nur baulicher, sondern auch emotionaler Einschnitt dürfte für viele der 23. September 1948 gewesen sein: Zum fünften Jahrestag der Zerstörung versammelte sich die Gemeinde in der noch ungemein zugigen Kirche zum Gottesdienst auf provisorischen Sitzbänken und hölzernen Bohlen. Im Oktober folgten das Erntedankfest und die erste Hochzeit nach dem Angriff, im April 1949 die erste Konfirmation. „Freudig verlassen wir die Notkirche im Pfarrhaus und versammeln uns wieder regelmäßig in der Kirche“, schreibt Schaaf über diese Zeit.

Im gleichen Jahr begann der zweite Bauabschnitt. Am 15. Januar 1950 feierte die Gemeinde dann Richtfest für den Kirchturm, bis August 1951 folgten die Aufmauerung des neuen Altars aus Sandstein, den Schaaf einem Landwirt auf dem Sterbebett abgerungen hat, und die Verlegung des Fußbodens in den Gängen und dem Chor. Eine schwere Krankheit warf Schaaf jedoch zurück, das Tempo beim Baufortschritt ließ bald nach. Zwar folgten in den Jahren darauf die Aufstellung der Orgelempore (1952), der Einbau des Buntglasfensters hinter dem Altar (1954) und der Anbau der Sakristei (1954). 1955 verließ Schaaf jedoch die Gemeinde, um in seine friesische Heimat zurückzukehren.

Erst 1959 begann die Gemeinde mit dem letzten Bauabschnitt, der insbesondere Innenarbeiten umfasste: Den Endpunkt markierte schließlich die Einweihungsfeier am 9. August 1959.

Gedenkstunde und Ausstellung am Donnerstag

Der Gedenkgottesdienst am Donnerstag, 19. September, beginnt um 18 Uhr und wird von Dietmar Lex musikalisch begleitet. Im Anschluss folgt eine Feierstunde. Die Ausstellung zum Wiederaufbau der St.-Marien-Kirche ist etwa drei Wochen lang zu sehen – auch beim Brunnenfest am Sonnabend, 21. September, wie Pastor Burkhard Straeck ankündigt.

Von Johannes Dorndorf