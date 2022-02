Rethen

An den Morgen des 19. Februars 1962 kann sich Klaus-Dieter Meyer noch gut erinnern. „Es war ein Montagmorgen“, berichtet der 81-Jährige, der damals seit rund einem Jahr bei der Bereitschaftspolizei arbeitete und in der Polizeikaserne an der heutigen Tannenbergallee in Hannover wohnte. „Nach einem freien Wochenende wurden wir alle früh morgens zusammengerufen“, erinnert er sich. Vor 60 Jahren, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 16./17. Februar 1962, hatte eine schwere Sturmflut in Norddeutschland gewütet. Besonders schlimm hatte es Hamburg getroffen. Zahlreiche Deiche waren gebrochen. Allein in der Hansestadt starben 315 Menschen, Tausende wurden obdachlos, verloren in den Fluten ihr Hab und Gut.

Mit mehr als 100 weiteren Bereitschaftspolizisten wurde Meyer in die ostfriesische Gemeinde Krummhörn nördlich von Emden geschickt. „Wir fuhren mit mehreren Gruppenfahrzeugen dorthin“, erinnert sich der Rethener Pensionär. „Das war eine Anordnung des damaligen niedersächsischen Innenministers Otto Bennemann.“

Tote Tiere und kein Strom

In Ostfriesland wurden Meyer und seine Kollegen in den kleinen Ort Manslagt in der Nähe von Pilsum gebracht. Dort bot sich dem jungen Polizisten ein Bild der Zerstörung. „Das Wasser war zwar weg, aber der Deich war an zwei Stellen gebrochen, überall lagen tote Kühe und Schafe, die in den Wasserfluten ertrunken waren.“ Der Verkehr sei völlig zum Erliegen gekommen, es gab weder Strom noch fließendes Wasser. Im Gegensatz zu Hamburg habe es jedoch keine Toten in dem Ort gegeben.

Noch am selben Tag begannen Meyer und seine Kollegen mit der Ausbesserung der Löcher am Deich. „Es hieß, es kommt eine neue Sturmflut, daher war Eile geboten.“ Im Akkord füllte die Bereitschaftspolizei Sandsäcke und transportierte die 25-Kilo-Säcke in einer Menschenkette auf den Deich. Als der Sand alle war, behalfen sie sich mit Strohballen. „Wir haben dazu Pfähle in den Boden gerammt, die die Strohballen sichern sollten, und das Stroh anschließend mit Draht in den Löchern verspannt“, erinnert sich der Rethener. Rund 14 Tage arbeiteten die Polizeibeamten am Deich. Unterstützung bekamen sie von der Bundeswehr. „Es war eine harte Zeit“, erinnert sich Meyer. „Wir haben von morgens bis abends schwer gearbeitet.“ Zum Glück sei die erneut vermutete Sturmflut ausgeblieben.

Nur jeden dritten Tag geduscht

Untergebracht waren die rund 100 Polizisten in einem Klassenraum in der damaligen Grundschule in Manslagt, wo alle auf Luftmatratzen schliefen. „Es gab dort keinen Strom und kein fließendes Wasser“, erzählt der 81-Jährige. Alle hätten furchtbar gefroren und „gestunken wie die Elche“. Da es kein fließendes Wasser gab, wurden die Polizisten nur jeden dritten Tag nach Aurich in die Bundeswehrkaserne zum Duschen gefahren.

Auszeichnung und Fernsehauftritt

Obwohl es sehr beschwerlich war, ist Meyer heute stolz darauf, bei dem Einsatz dabei gewesen zu sein. „Auch nach 60 Jahren bin froh, dass ich damals in dieser Notlage helfen konnte. Das war eine Selbstverständlichkeit für mich.“ Die Bevölkerung sei sehr dankbar gewesen. „Viele brachten uns Lebensmittel und Kaffee, und der Landrat brachte jeden dritten Tag eine Flasche Dornkaat vorbei.“

Für seinen damaligen Einsatz ist Klaus-Dieter Meyer ausgezeichnet worden. Am 28. Dezember 1962 erhielt er von damaligen Regierungspräsidenten Aurichs, Hans Beutz, eine Gedenkmedaille. Diese hält Meyer bis heute in Ehren und hat sie sogar im Fernsehen bei der NDR-Ausstrahlung „Unsere Schätze für Niedersachsen“ präsentiert, die am 8. Oktober 2021 ausgestrahlt wurde. Anschließend wurde Meyers Medaille mit zahlreichen anderen „Schätzen“ von Menschen aus Niedersachsen bis zum 2. Januar im Niedersächsischen Landesmuseum ausgestellt.

Von Stephanie Zerm