Einen Flächenbrand musste die Rethener Feuerwehr am Freitagmittag am Ende der Meineckestraße löschen. Die Feuerwehr rückte gegen 11.45 Uhr mit 14 Helfern und drei Fahrzeugen an. Neben der Straße standen etwa 20 Quadratmeter trockenes Gras in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit 800 Litern Wasser und konnten nach 30 Minuten wieder einrücken. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, um die bislang noch unbekannte Brandursache zu ermitteln.

Flächenbrände sind in diesen Tagen keine Seltenheit in Laatzen: Seit Anfang April gab es bereits vier Fälle allein im Ortsteil Gleidingen. Erst am Montagabend mussten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen ausrücken, um einen Böschungsbrand an der Nahverkehrsstrecke zwischen Hannover und Heisede zu löschen. Dort waren auf einer Länge von etwa 50 Metern rund 500 Quadratmeter Gras und Strauchwerk in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt – denn es gibt Hinweise, dass zumindest einer der Brände vorsätzlich gelegt worden ist.

Etwa 20 Quadratmeter trockenes Gras brennen am Freitagmittag am Ende der Meineckestraße in Rethen. Quelle: Florian Paetz/Feuerwehr Rethen

Feuerwehrsprecher Florian Paetz weist darauf hin, dass die Grasflächen derzeit sehr trocken sind und schnell in Brand geraten können. Deshalb sollten keine Zigarettenkippen weggeworfen werden. Gleiches gilt für Flaschen. „Sie können in der Sonne wie ein Brennglas wirken“, sagt Paetz. Zudem sollten Autos nicht auf Rasenflächen abgestellt werden, da sich durch heiße Katalysatoren ebenfalls Brände entwickeln könnten.

Von Daniel Junker