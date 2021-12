Grasdorf

Die Schäden auf dem Spielgerät am Rodelberg in Grasdorf sind umfangreicher als zunächst angenommen. Ging die Stadtverwaltung zunächst noch davon aus, dass nur einzelne Teile der 20 Meter langen Riesenrutsche erneuert werden müssen, hat sich inzwischen herausgestellt, dass der gesamte Aufbau des Spielgerätes nicht mehr verkehrssicher ist. Ob und in welchem Umfang dieser erneuert wird, müssen nun die Gremien entscheiden.

„Uns wurde leider ein Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Chiara Nickel aus dem städtischen Team Grünflächen jüngst bei der Onlinesitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses. Nach dem Sichtungstermin sei man noch davon ausgegangen, dass nach mehr als 20 Jahren nur der hölzener Rutschenturm marode sei und erneuert werden müsse. Seit Ende September war das Spielgerät, das über die Verlängerung des Peterskamp zu erreichen ist, deshalb abgesperrt.

Die Rutsche am Grasdorfer Rodelberg wurde Ende September wegen Schäden an der Holzkonstruktion gesperrt. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Nun sei aber klar, dass noch weitere Konstruktionsteile der rund 20 Meter langen Rutsche sowie der aus Betonpalisaden hergestellte Treppenaufgang samt teils schon arg morschem Holzgeländer komplett erneuert werden müssen. „Es muss besprochen werden, wie es weitergeht“, sagte Nickel mit dem allgemeinen Verweis auf investive Maßnahmen im Jahr 2022.

Das hölzener Geländer ist teilweise sehr morsch und die als Treppe fungierenden Betonpalisaden vor allem im unteren Bereich des Hangs mitunter stark freigespült. Quelle: Astrid Köhler

Grobe Angaben dazu, mit welchen Kosten bei einer Erneuerung zu rechnen ist und wann diese – die nötigen Beschlüsse vorausgesetzt – frühestens wieder zu nutzen wäre, wollte die Stadt in dieser Woche nicht machen. Ihre Sprecherin Ilka Hanenkamp-Ley teilte nur mit, dass im Zuge der jährlichen TÜV-Prüfung „eine Sanierung mit erheblichen Reparaturaufwand“ festgestellt worden sei.

Die Verwaltung erarbeite derzeit eine Beratungsvorlage, über die im Januar die politischen Gremien beraten und entscheiden sollten. Erstmals diskutiert wird über mögliche Investitionen in ein neues Spielgerät am Rodelberg am Dienstag, 18. Januar, im Ortsrat Laatzen.

Spielgeräte fehlen auch an anderen Plätzen

Zusätzlich zu dem in der Grasdorfer Leinemasch sind im Stadtgebiet noch weitere Spielgeräte abgängig und zu ersetzen. Für den Plusspielplatz – so heißen Anlagen mit besonderem Spielwert – am Kreuzweg in Alt-Laatzen hat die Stadt mehrere Geräte bestellt, darunter eine Sandwerkanlage, Wippe und ein Trampolin. Die Geräte seien auch schon geliefert und liegen nun beim Betriebshof. „Der Einbau hat sich jedoch verzögert, weil vor Ort zunächst eine andere Baustelle abgeschlossen werden muss“, teilte die Stadtsprecherin mit.

Das große Klettergerüst sowie der Rutschenturm auf dem Pausenhof der Förderschule sowie der Grundschule Rathausstraße fehlen teils seit mehr als einem Jahr. Um die Aufenthaltsqualität etwas zu steigern, haben Eltern Hüpfspiele auf den Boden gemalt. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Die neue Sechseckanlage für den zuletzt bis auf eine Tischtennisplatte leer geräumten Pausenhof für die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Rathausstraße werde voraussichtlich Anfang Januar geliefert, sagte Hanenkamp-Ley. Je nach Witterungsbedingungen werde das Klettergerüst zeitnah eingebaut.

Bis zu 20 Wochen Lieferzeit für Spielgeräte

In Ingeln-Oesselse wiederum fehlt noch immer das Seilbahnpodest auf dem dortigen Plusspielplatz an der Pappelallee. Nach Angaben der Stadt könnte es im Frühjahr aufgebaut werden. Noch länger Geduld haben müssen Kinder und Familien, die sich auf die geplante Sandbaustelle auf dem Kinderspielplatz Pappelallee in Ingeln-Oesselse freuen. „Die Lieferzeit für dieses Gerät ist mit fünfzehn bis zwanzig Wochen ungewöhnlich lang“, sagte Hanenkamp-Ley mit Verweis auf sonst übliche Lieferzeiten von etwa acht bis zehn Wochen. Chiara Nickel aus dem Team Grünflächen sagte, sie hoffe, der Sandspielplatz an der Pappelallee könne zum Sommer genutzt werden.

Darüber hinaus sollen in Laatzen noch auf vier weiteren Spielplätzen Geräte geliefert und vor Beginn der Hauptsaison aufgebaut werden, darunter ein Ersatzgerät für den maroden Rutschenturm an der Bokumer Straße. Die Lieferzeiten auch dafür sind nach Angaben der Stadt derzeit sehr lang.

Von Astrid Köhler