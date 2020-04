Laatzen

In vielen Geschäften, Apotheken und Supermärkten gibt es sie schon, und auch an anderen öffentlichen Orten, wo Menschen zusammenkommen und sprechen, sollen idealerweise Spuckschutzscheiben installiert werden um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. So plant es die Laatzener Verwaltung auch für die Bücherei im Rathaus. Weil die dort benötigten Plexiglasscheiben Teil einer Großbestellung der Stadt sind und der Liefertermin noch nicht feststeht, ist auch der Termin für die geplante Wiedereröffnung der Bücherei noch unklar.

Wird es Mai oder gar Juni, bis die Bücherei wieder öffnen kann? Stadtsprecher Matthias Brinkmann will zurzeit keinen Termin nennen sondern spricht nur von „schnellstmöglich“. Das Problem: Nicht nur in der Bücherei, sondern auch in vielen anderen Rathausbüros mit erhöhtem Kundenkontakt wie im Fachbereich Soziales müssen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Hinzu kommen andere städtische Gebäude, allen voran die Laatzener Schulen, die kurzfristig und dutzendfach Plexiglasscheiben benötigen und mit zusätzlichen Seifenspendern, Möglichkeiten zur Händedesinfektion und anderem nachzurüsten sind.

Anzeige

Wegen der Corona-Pandemie muss die Stadt Laatzen ihre Schulen mit zusätzlichen Seifenspendern, Händesdesinfektionsmitteln und anderen Hygienematerialien ausstatten. Quelle: Astrid Köhler

Weitere HAZ+ Artikel

Alles zusammen summiere sich zur Großbestellung, so Brinkmann. Was ebenfalls schwierig ist. Genau das, was die Stadt Laatzen aktuell braucht, ist derzeit auch bundes- und weltweit sehr gefragt. Wann die bestellten Materialien geliefert würden, sei nicht bekannt, sagte der Stadtsprecher am Mittwoch.

Künftig weniger Sitzmöglichkeiten

Die Erreichbarkeit der Bücherei sei zwar wichtig, habe aber nicht oberste Priorität wie die Schulen oder das Bürgerbüro. Letzteres wurde kurzfristig mit transparenten Schutzwänden ausgestattet. Zusätzlich dazu sollen in der Bücherei auch Sitzmöglichkeiten reduziert und Besucherströme so gelenkt werden, dass die nötigen Abstände gewahrt bleiben.

Der am 14. April gestartete Lieferdienst für Bücher werde bis zur Öffnung aufrechterhalten, teilte die Stadt mit. Zudem werde erwogen, den Service auch danach noch für Risiko-Gruppen weiter anzubieten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler