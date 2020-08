Alt-Laatzen

Hannover hat den Schützenplatz mit der Autokultur und Laatzen hat als Freilichtkino das Wiesendachhaus. Wie in den letzten Jahren kommt das Team des Wissenschaftsladen Hannover auch im Corona-Sommer für das Cinema del Sol mit dem Fahrradanhänger in die Leinemasch. Am Freitag, 21. August, baut es dort die mit Solarenergie gespeiste Technik auf. Auf der gespannten Leinwand zu sehen sein wird kurz nach Einbruch der Dämmerung gegen 20.30 Uhr die französische Komödie „Nur Fliegen ist schöner“ aus dem Jahr 2015.

Der Film erzählt die Geschichte des Mittfünfzigers Michel (Bruno Podalydès), der sich ein anderes Leben wünscht. Seinen Traum vom Flug im Postflugzeug über Frankreich verfolgt er nur halbherzig, und so entscheidet er sich nach dem zufälligen Blick auf das Foto eines Kajaks, am Boden zu bleiben und lieber flügellos durchs Wasser zu gleiten. Schon beim ersten Ausflug lernt er in einem Lokal die schönen Laetitia ( Agnès Jaoui) kennen und taucht in eine unbeschwerte und sinnliche Welt außerhalb von Raum und Zeit ein.

Aufgrund der Hygienebestimmungen und Abstandsgebote sind in diesem Jahr nur die vorhandenen Sitzgelegenheiten zu nutzen. Wer den 105-Minuten-Streifen ohne Altersbegrenzung sehen will, sollte also rechtzeitig den Platz einnehmen. Nach einem kurzen Vorprogramm zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz beginnt der Film. Der Wissenschaftsladen Hannover präsentiert diesen in Kooperation mit der Stadt Laatzen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.

Nach dem Termin in Laatzen gibt es noch elf Filmabende

Auf den Filmabend am Freitag in Laatzen folgen bis Ende Oktober noch elf weitere. Unter anderem zu sehen sein sind „ Morris aus Amerika“ (Sonnabend, 22. August, EPZ Wakitu Eilenriede), „Little Miss Sunshine“ (Sonnabend, 29. August, in Sehnde-Bolzum und am Sonnabend, 12. September, Biergarten Gretchen auf dem Faust-Gelände in Hannover-Linden) sowie „Bohemian Rhapsody“ (Dienstag, 22. September, Kulturtreff Hainholz). Weitere Informationen gibt es auf http://cinemadelsol.de.

