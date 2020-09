Laatzen

Laatzens Ortsräte diskutieren derzeit über das neue Freiraumkonzept für Laatzen. Zu den Vorschlägen zählt die Schaffung von vier Grünbändern, die sich in Ost-West-Richtung durch Laatzen ziehen und neue Verbindungen ermöglichen. Zu den Vorschlägen zählt unter anderem die Freigabe des Heidfeld-Friedhofs für Radfahrer. Die vier Grünachsen im Überblick:

Fortsetzung des Expo-Wegs: Die gedachte Achse soll die Leinemasch mit dem Mastbruchholz verbinden. Grundlage ist der bestehende Expo-Weg, der jedoch an der Hildesheimer Straße im Westen und an der Gutenbergstraße im Osten jeweils abrupt endet. Besser sei ein Anschluss an die Bereiche Aqualaatzium/Peterskamp in Grasdorf sowie ans Mastbruchholz, so die Planer des Konzepts. Für das Waldstück in Laatzen-Mitte schlagen sie eine klarere Wegeführung, ein Teilvernässung sowie eine Aufforstung der nördlichen Flächen vor. Mehr Angebote wie der geplante Aktivpark im Park der Sinne und eine mögliche Öffnung der Sportflächen am Peterskamp für die Öffentlichkeit würden zusätzliche Qualitäten bringen.

Anzeige

Von der Leine zum Heidfeld: Besser verbinden wollen die Planer den Friedhof am Heidfeld mit Rethen, aber auch mit der Leine. „Bislang muss man vom Friedhof über den Bahnsteig der Stadtbahn und dann über eine Schlammfläche zum Grünannahmeplatz fahren“, beschreibt Stadtbaurat Axel Grüning den aktuellen Zustand. Stattdessen könnte der Friedhof für Radfahrer geöffnet werden. „Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass er nicht als Radschnellweg missbraucht werden kann“, heißt es im Konzept. Im Fokus haben die Planer auch die große Freifläche südlich der Martinsschule in Grasdorf nahe dem Plinkengang. Dort seien ein kleiner Quartierspark, aber auch öffentlicher Sportmöglichkeiten als Aktivpark denkbar. „Umsetzbar sind in jedem Fall bessere Wegeverbindungen durch diese Flächen“ – insbesondere in Ost-West-Richtung. An der Bahnlinie sei ein Übergang für Fußgänger und Radfahrer zu prüfen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Freiraumkonzept – so könnte Laatzen in Zukunft grüner und lebenswerter werden

Ost-West-Achse durch Rethen: Wer von der Rethener Feldmark zu den Koldinger Teichen gelangen will, stößt auf viele Hindernisse – Hildesheimer und Koldinger Straße, B 443 und Bahnlinie. Das Konzept sieht unter anderem eine grüne Wegeverbindung von der Bahnunterführung bis zur Leinemasch vor. „Dazwischen liegen Flächen, welche nur teilweise genutzt werden“, heißt es im Papier. Umständlich erreichbar sei auch der Rethener Park. Ein Leitsystem könnte zudem nicht nur auf die Bruchriede aufmerksam machen, sondern auch auf den Weg in die Feldmark, zum Friedhof Rethen, zu den Kleingärten am Galgenberg und den Sportflächen am Erbenholz.

Im Grünen quer durch Gleidingen: Der vierte Fokusbereich sieht die Erstellung einer Grünachse von Südwest nach Nordost durch Gleidingen vor. Fest geplant ist eine solche Achse bereits quer durch das neue Baugebiet Am Erdbeerhof entlang der Stromtrasse. Jenseits der Hildesheimer Straße könnte es auf der Sehlwiese fortgesetzt werden. Dort könnte eine großflächige Parkanlage entstehen. Wichtig sei auch eine grüne Nord-Süd-Achse auf der Sehlwiese, auf der Radfahrer und Fußgänger die Hildesheimer Straße in Richtung Rethen umfahren können.

Von Johannes Dorndorf