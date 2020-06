Gleidingen

Laatzens unscheinbarste, aber international wohl bekannteste Gedenkstätte liegt in Gleidingen: Seit 1961 steht der Tordenskiold-Gedenkstein am Rand der Sehlwiese, versteckt am Ende eines schmalen Fußweges, der von der Tordenskioldstraße abgeht. Der Stein erinnert an das Ende eines Seehelden, der in seinen Heimatländern Dänemark und Norwegen eine Berühmtheit ist: Peter Wessel Tordenskiold, dänisch-norwegischer Vizeadmiral im beginnenden 18. Jahrhundert, listenreicher Draufgänger und Sieger mehrerer Schlachten während des Großen Nordischen Kriegs gegen das Königreich Schweden.

Zum 300. Mal jährt sich in diesem Jahr der Todestag Tordenskiolds, der ausgerechnet im von Flotte und Meer weit entfernten Gleidingen sein Ende fand. In den Morgenstunden des 12. November duellierte sich der gebürtige Norweger auf der Sehlwiese mit dem schwedischen Oberst Jakob Axel Stael von Holstein – und unterlag im zarten Alter von gerade einmal 30 Jahren.

Vermehrte Anfragen aus Norwegen und Dänemark

In Anbetracht des Jubiläums steigt derzeit das Interesse von Menschen in den beiden skandinavischen Ländern an Gleidingen, wie Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert im Ortsrat berichtete. „Die Stadtverwaltung schustert mir im Moment stetig Anfragen zu, die sich um den 300. Todestag von Tordenskiold drehen.“ Zuletzt habe ein dänisches Reiseunternehmen nachgefragt, wie der Gleidinger Gedenkstein eigentlich zu finden sei. „Ich habe dann eine Karte zur Verfügung gestellt und den Gedenkstein eingezeichnet.“

Das verblasste Schild an der Hildesheimer Straße soll ausgetauscht werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Das Problem: „Wenn man ortsunkundig ist, ist der Gedenkstein von der Hildesheimer Straße aus nicht zu finden, weil das Schild verschmutzt und mit Graffiti beschmiert ist“, beklagt Rehmert. Die rot-rot-grüne Ortsratsfraktion habe deshalb die Erneuerung des Schilds beantragt. „Wenn wir schon einen Platz von überregionaler Bedeutung haben, sollten wir ihn auch ein bisschen hervorheben.“

Auch fehlt an den Straßenschildern der ebenfalls nach dem Vizeadmiral benannten Tordenskioldstraße jegliche Erklärung, nach wem diese benannt ist. Der Ortsrat sprach sich deshalb ebenfalls einstimmig dafür aus, an beiden Enden der Straße erläuternde Tafeln an den Schildern anzubringen.

Stadt will Straßenschilder in ganz Laatzen ergänzen

Bei der Stadtverwaltung rennt die Politik damit offene Türen ein: Baufachbereichsleiter Jürgen Pagels berichtete, dass die Erneuerung des Hinweisschildes bereits beantragt sei. Die Gedenkstätte an der Sehlwiese sei bereits im Frühjahr herausgeputzt worden. Auch wolle man bei den Straßenschildern nachbessern – allerdings nicht sofort. „Wir finden die Idee sehr gut. Aber auch in den anderen Ortsteilen hätten Straßen solche Hinweisschilder verdient.“ Die Verwaltung wolle deshalb im September allen Ortsräten ein Konzept vorlegen, um im Anschluss unter Beteiligung der Politik jene Straßen zu identifizieren, an denen Schilder angebracht werden sollen. Dann könnten die Kosten veranschlagt und die Ergänzungen in den Folgejahren umgesetzt werden.

Am Straßenschild soll eine Erläuterungstafel angebracht werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Der Gleidinger Ortsrat drückt freilich aufs Tempo. „Es wäre schön, wenn das Konzept bis zu den Besuchen fertig wäre und nicht erst im nächsten Jahr“, sagte Michael Cobau ( SPD). „Wir haben jetzt den 300. Todestag. Zum 302. Todestag kommt ja niemand“, befand auch Sabine Lichy ( CDU). Pagels rät jedoch von Einzellösungen ab. „Dann kommt jeder Ortsrat und möchte ein Straßenschild haben“ – auch sei in diesem Jahr keine Finanzierung machbar.

In Dänemark und Norwegen eine Berühmtheit: Peter Wessel Tordenskiold Quelle: Archiv

Vonseiten des Ortsrats kam schließlich das Signal, selbst für die Finanzierung zu sorgen – verbunden mit der Bitte nach einem kurzfristigen Konzept der Verwaltung, sodass die Tafeln für Gleidingen in einem auch für andere Ortsteile geplanten Design umgesetzt werden können. Etwas Zeit bleibt dafür noch: Der Todestag jährt sich erst am 12. November.

Von Johannes Dorndorf