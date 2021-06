Rethen/Grasdorf

Das Thema Radverkehr auf der Hildesheimer Straße lässt Laatzens Verkehrspolitiker nicht los. Nach den vorläufig fertigen Teilabschnitten Rethen-Gleidingen und in Alt-Laatzen wird jetzt über die Verbindung zwischen Grasdorf und Rethen diskutiert – genauer: über die Verkehrsführung zwischen den Stadtbahn-Haltestellen Steinfeld und Rethen/Nord (Pattenser Straße). An einer Kernfrage scheiden sich auch hier die Geister: Sollen Radfahrer künftig auf der Straße geführt werden oder sich den Platz mit Fußgängern teilen?

Anlass der Debatte sind die Hochbahnsteige, die 2022 und 2023 an den beiden Stadtbahn-Haltepunkten errichtet werden sollen. Andrea Lütke-Alsmann vom beauftragten Planungsbüro BPR stellte im städtischen Verkehrswendeausschuss drei mögliche Varianten vor:

Variante 1 sieht vor, den bestehenden Trampelpfad auf der Ostseite hinter den Stadtbahn-Schienen der Linie 2 zu einem gemeinsamen, drei Meter breiten Fuß- und Radweg auszubauen, der von der Haltestelle Steinfeld bis zur Pattenser Straße führt. Radfahrer sollen den Weg in beide Richtungen nutzen können. Auf der Westseite können Radfahrer alternativ auch einen roten Schutzstreifen auf der Hildesheimer Straße in Richtung Rethen befahren. Vorteil: Radfahrer – darunter viele Schüler – hätten einen vom Autoverkehr geschützten Raum. Nachteile: Die Variante ist wegen des nötigen Grunderwerbs mit 230.000 Euro am teuersten und führt in Richtung Norden nicht so gradlinig wie ein Schutzstreifen.

Bei Variante 1 wird der Geh- und Radweg hinter den Schienen entlang geführt, in Fahrtrichtung Rethen gibt es einen roten Schutzstreifen auf der Hildesheimer Straße (links). Quelle: Fotomontage: BPR

Bei Variante 2 führt der Fuß- und Radweg zwischen den Schienen der Linie 2 und der Hildesheimer Straße entlang. Dafür müssen die Schienen jedoch zweimal umständlich gekreuzt werden – und hinter der Haltestelle Steinbrink ginge es in Fahrtrichtung Grasdorf ohne Schutzstreifen nur mit Piktogrammen auf der Straße weiter. In Gegenrichtung ist wie bei Variante 1 ein roter Schutzstreifen auf der Hildesheimer Straße geplant. Kostenpunkt: 190.000 Euro.

Variante 2 sieht einen Geh- und Radweg zwischen Straße und Schienen vor (gelbes Feld), ab der Haltestelle Steinfeld werden Radfahrer auf die Fahrbahn geführt, auf dem Gehweg gilt dann "Radfahrer frei". In Gegenrichtung gibt es einen roten Schutzstreifen (links). Quelle: Fotomontage: BPR

Variante 3 verlegt den Radverkehr komplett auf die Hildesheimer Straße: in Fahrtrichtung Grasdorf als Schutzstreifen, in Fahrtrichtung Rethen ohne rote Markierung lediglich mit Piktogrammen als Hinweis. Vorteil: Die Verbindung ist am direktesten und mit 69.000 Euro am preiswertesten. Nachteile: Fahrradfahrer und Autofahrer teilen sich den Verkehrsraum, nur in einer Richtung gibt es einen Schutzstreifen – und Alternativen für unsichere Radfahrer sind nicht vorgesehen.

Variante 3 führt Radfahrer komplett auf die Fahrbahn. In Richtung Grasdorf gibt es immerhin einen roten Schutzstreifen, in Gegenrichtung nur Fahrrad-Piktogramme auf dem Asphalt (links). Quelle: Fotomontage: BPR

Planer favorisieren Schutzstreifen auf der Fahrbahn

Die Planer des Büros BPR favorisieren die Variante 3 – aus mehreren Gründen: Fahrkomfort und Reisezeit seien wegen der direkten Führung, dem Asphaltbelag und dem Vermeiden von Zwei-Richtungs-Radwegen am besten zu bewerten, die Orientierung sei am klarsten und die subjektive Sicherheit auf der Straße höher als hinter den Baumreihen und Büschen der anderen Varianten. Variante 1 brächte hin nur wegen des Abstands zu parkenden Fahrzeugen Vorteile. Am schlechtesten schneidet die Lösung 2 ab – inbesondere wegen vieler Schienenquerungen. „Das Ergebnis nach Punkten für Variante 3 ist schon ziemlich eindeutig“, findet Planerin Lütke-Alsmann.

Das sehen Laatzens Verkehrspolitiker, aber auch die Zuhörer der Sitzung völlig anders. „Man kann die Variante 1 hervorragend entlang fahren. Die sozialen Ängste kann ich nicht teilen – es muss ja einen Grund geben, warum da viele jetzt schon fahren“, sagte etwa Ernesto Nebot (SPD) in Anspielung auf den bestehenden Trampelweg. Eine Anwohnerin äußerte erhebliche Sicherheitsbedenken beim Fahren auf der Straße. „Da werden Ängste durch Abschnitte mit Büschen behauptet, obwohl das Fahren auf der Straße für viele sicher beängstigender sein dürfte.“

Schüler wollen geschützten Radweg

Auch Laatzens Jugendbeirat lehnt Variante 3 vehement ab. „Der Radweg ist vor allem für Schüler gedacht, die Sicherheit ist beim Fahren auf der Straße aber nicht gegeben“, sagte dessen Vertreter Daniel Kaske – zumal sich Schüler auf dem Schulweg unterhielten und gerade jüngere Schüler oft weniger konzentriert seien. Auch gebe es die Gefahr, dass sich Türen parkender Autos öffnen. Kaske prophezeite, dass Schüler bei dieser Variante auch künftig den Trampelpfad vorziehen würden. Lehrerin Iris Stöwer teilte die Einschätzung: „Für die Schüler, das sind unsere Kleinsten, wäre für die erste Variante eine Lanze zu brechen.“

Der Trampelpfad jenseits der Schienen wird bei Variante 1 deutlich erweitert. Quelle: Johannes Dorndorf

Planerin Lütke-Alsmann versuchte, die befürchteten Gefahren zu relativieren: Die Richtlinien sähen vor, dass Schutzstreifen nur bis zu einer bestimmten Zahl von Autos zugelassen seien. „Im Grunde ist alles regelkonform und verkehrssicher, auch wenn dies subjektiv anders empfunden wird.“ Mathias Krüger (Grüne) sah ein Für und Wider auf beiden Seiten. Einerseits verstehe er das Sicherheitsbedürfnis der Schüler, andererseits sehe er bei Gehwegen mit „Radfahrer frei“-Schildern großes Konfliktpotenzial zwischen Radfahrern und Fußgängern.

Konflikt zwischen Interessengruppen

Letztlich gehe es um eine Abwägung unterschiedlicher Interessen, betonte auch Stadtbaurat Axel Grüning. Schüler hätten hinsichtlich der Sicherheit andere Bedürfnisse als diejenigen, die das Fahrrad als Verkehrsmittel der Zukunft sähen, das das Auto ersetzen soll. „Letztere bevorzugen eine Verkehrsführung entlang der Hauptverkehrsstraßen, die möglichst gradlinig ist.“ Das Aufzeigen von Varianten habe den Zweck, einen vernünftigen Mittelweg zu finden.

SPD-Ratsherr Nebot, der auch Ortsbürgermeister von Rethen ist, brachte noch eine weitere Variante ins Spiel: Seiner Ansicht nach könnte der Trampelweg, der über den Kompostplatz nach Laatzen-Mitte führt, ausgebaut werden – fernab vom Autoverkehr und sicher für Schüler. „Das wird sicherlich auch eine wichtige Verbindung sein, die wir auch berücksichtigten müssen“, findet auch Grüning. „Aber sie wird die Verbindung parallel zur Hildesheimer Straße nicht ersetzen können.“ Eine Entscheidung traf der Ausschuss nicht, wie im Ortsrat Rethen zeichnete sich allerdings eine Tendenz zu Variante 1 ab.

Von Johannes Dorndorf