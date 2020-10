Laatzen/Langenhagen

Lampen, Küchen, Sofas und andere Wohnaccessoires werden immer häufiger online gekauft. Das merkt auch der deutschlandweit und international aktive Wohndesignhändler Connox aus Hannover. Weil das bestehende Zentrallager in Langenhagen zu klein wird, bereitet das Unternehmen den Umzug in zwei große Hallen im VGP-Park Laatzen vor. Mit den dort ab Herbst 2021 verfügbaren 50.000 Quadratmetern wird Connox der zweitgrößte und zugleich letzte Mieter im neuen Gewerbepark zwischen den beiden Bundesstraße in Rethen und der Autobahn 7.

Die beiden neuen Logistikhallen entstehen direkt an der Bundesstraße 443 und sind denen des Maschinenbauers Krauss-Maffei Berstorff vorgelagert, der mit 66.500 Quadratmetern größter Mieter in dem Gewerbepark ist. Der Bau der Connox-Halle hat bereits begonnen.

Hochmoderne Lagerprozesse

„Wir wollten in Hannover bleiben und waren überzeugt sowohl von der Anbindung in Laatzen als auch von den Hallen selbst“, sagt der Connox-Gründer und Geschäftsführer Thilo Haas. Der neue Standort im VGP-Park ermögliche den Einsatz hochmoderner Lagerprozesse, die gemeinsam mit dem hannoverschen Software-Startup Synaos (kurz für “synchronizing chaos”) entwickelt werde. Dabei geht es vor allem um automatisierte Förderbandtechnik.

Das Unternehmen Connox, das 2005 in einer früheren Postfiliale in der List gegründet wurde, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Erst im Sommer 2016 hatte das mit Verwaltungssitz und Geschäftsstelle am Aegi in Hannover ansässige Unternehmen im Umland investiert und ein 4500 Quadratmeter großes Zentrallager in Langenhagen bezogen. Die Kapazitäten dort an der Münchener Straße wurden wenig später auf 9000 Quadratmeter erweitert – und erreichen doch schon wieder ihre Grenzen.

Connox wächst in der Corona-Krise

Verstärkt durch die Corona-Krise hat die gesamte E-Commerc-Branche allgemein in den vergangenen Monaten starke Zuwächse verzeichnet. Diejenigen aus dem Bereich Home-and-Living liegen besonders hoch. „Reisen sind in diesem Jahr kaum möglich, und die Leute gucken sich ihr Wohnzimmer an und denken: ,Das könnte mal neu eingerichtet werden’“, erklärt Haas. Allein bei Connox, das am Firmensitz am Aegi auch eine Geschäftsstelle betreibt, stieg der Umsatz nach Firmenangaben im vergangenen Quartal um 76 Prozent. „Wir sind jetzt bei einem rollierenden Umsatz von 60 Millionen Euro“, erklärt Haas bezogen auf die zurückliegenden zwölf Monate.

Mehr als 34.000 Designartikel im Angebot

Das Unternehmen bietet in seinen internationalen Shops mehr als 34.000 ausgewählte Designmöbel und Accessoires internationaler Marken wie Vitra, USM und HAXY an. Die neu entstehenden Logistikhallen in Laatzen wird Connox nicht allein nutzen. Mit den Hannoveranern will dort auch der Münchener Designmarkenhändler Ambiente Direkt seine Logistik zusammenziehen. Beide Onlineunternehmen sind über einen gemeinsamen Investor, Nine United aus Dänemark, verbunden.

„Ich glaube, dass wir die Halle schnell füllen werden“, sagt Haas. Perspektivisch könnten dort bis zu 300 Arbeitsplätze neu entstehen, vornehmlich im Bereich Lagerlogistik. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeiter, davon 80 am Standort in Langenhagen.

Dritter Mieter im VGP-Park steht ebenfalls fest

Mit der Ansiedlung von Connox sei der VGP-Park Laatzen vollständig vermietet, teilte eine Sprecherin des Entwicklers VGP mit. Auf der letzten noch verbleibenden Fläche – östlich der Zufahrt von der B443 aus – entsteht derzeit eine Halle für einen Lebensmitteleinzelhändler. Welcher das ist, und was genau dieser dort wann plant, war bis Montagnachmittag noch nicht zu erfahren. Von der Neuansiedlung profitiert auch die Stadt Laatzen, die über einen auf die Arbeitsplätze bezogenen Berechnungsschlüssel einen Teil der Gewerbesteuerabgaben erhält.

Von Astrid Köhler