Laatzen-Mitte

Nun ist klar, wer das neue zweigeschossige Erweiterungsgebäude für die Albert-Einstein-Schule am Kiefernweg baut. Der Laatzener Stadtrat Axel Grüning hat in dieser Woche einen Vertrag mit dem Generalunternehmer unterzeichnet, der Carl-Schumacher GmbH aus Wolfenbüttel. Dieser will umgehend mit der Durchführungsplanung und in etwa drei Monaten mit dem eigentlichen Bau der Schulerweiterung für die künftigen Fünft- und Sechstklässler der KGS beginnen.

Für das mit 9,3 Millionen Euro veranschlagte und europaweit ausgeschriebene Projekt hatten sich sechs Unternehmen beworben. Neben den Wolfenbüttlern reichten nach Bekanntgabe der weiteren Details zum Verhandlungsverfahren und den Bewertungskriterien noch drei weitere Firmen Angebote ein. Entsprechend der Kriterien Gesamtpreis, Organisation und Qualifikation des Projektteams zur Umsetzung fiel dann die Entscheidung.

„Nun können wir das große Vorhaben, die Erweiterung der AES starten“, sagte Stadtrat Grüning nach der Vertragsunterzeichnung. Der Vertreter des Bauunternehmens, Geschäftsführer Andreas Ebeling, betonte, er freue sich, die Leistungsfähigkeit der Carl Schumacher GmbH unter Beweis stellen zu können.

Erfahrungen mit Kommunen und Schulbauten

Die Wolfenbüttler haben Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kommunen und kindgerechten Gebäuden. Im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen im Bergischen Land errichteten sie 2016 den Neubau einer Grundschule. 2019 feierte das im Auftrag der Stadt Wolfsburg und für die AWO errichtete Kinder- und Familienzentrum in Wolfsburg-Kreuzheide Eröffnung. Auch Aufträge von Hochschulen für Campus-Erweiterungen hat das Bauunternehmen schon umgesetzt sowie Wohnhäuser und Firmengebäude errichtet und den Kulturbahnhof Wolfenbüttel saniert.

Der Neubau für die AES in Laatzen wird auf der Fläche der ehemaligen und 2020 abgerissenen Förderschule Am Kiefernweg entstehen. Auf zwei Etagen sollen dort 18 Klassenräume – jeweils neun pro Jahrgang – für die fünften und sechsten Klassen mit angrenzenden Differenzierungsräumen gebaut werden.

„Kleine Schwester der AES“ soll 2022 fertig werden

Dem Motto „Bewegte Schule“ entsprechend wird die auch als „kleine Schwester der AES“ bezeichnete Erweiterung nach den Plänen der Tollé Planungsgesellschaft aus Verden mit größtmöglichen Bewegungsräumen gebaut.

Der Eingangsbereich ist zur AES in Richtung Südwesten ausgerichtet (Zeichnung oben). Das untere Bild zeigt die Süd-Ost-Ansicht. Quelle: Tollé Planungsgesellschaft

Auf dem neu gestalteten Schulgelände entstehen bis zum geplanten Fertigstellungstermin in der zweiten Jahreshälfte 2022 zudem Flächen für Unterricht im Freien sowie im Gebäudeinneren eine Rutsche und Boulderwand zum Klettern.

Der Neubau ist mit 9,3 Millionen veranschlagt. Zuzüglich des Abrisses der Schule Am Kiefernweg sowie der nötigen Containermiete (600.000 Euro) und weiterer Kosten für Architekten, Ingenieure und Gutachten sowie Gebühren ging die Stadt zuletzt von einer Investitionssumme für die AES-Erweiterung von 11,3 Millionen Euro aus.

Von Astrid Köhler