Laatzen/Wülfel

VW will direkt an der Stadtgrenze von Hannover und Laatzen für 19 Millionen Euro ein neues Autohaus mit Werkstatt, Ersatzteilhandel und Parkhaus bauen. Dorthin umziehen soll das Autohaus Bischoff & Hamel von seinem jetzigen Standort an der Hildesheimer Straße in Wülfel. Zwar liegt die Fläche noch...