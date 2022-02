Laatzen-Mitte

Autofahrer zwischen Laatzen-Mitte und Wülferode müssen ab Montag lange Umwege in Kauf nehmen. Die Region lässt dann die Wülferoder Straße auf dem rund 700 Meter langen Abschnitt zwischen dem Kreisel an der Marktstraße und der hannoverschen Stadtgrenze sanieren. Dabei werden auch der Gehwegbelag sowie die Fahrbahndecke der Brücke über der B6 erneuert, teilt die Regionsverwaltung mit.

Die Arbeiten auf der Kreisstraße 218 sollen bis Freitag, 25. März, andauern. Grund sind mehrere Schäden im Abschnitt, darunter Spurrillen auf der Fahrbahn. Im Gehwegbereich gibt es zudem Unebenheiten, die durch Baumwurzeln und Absackungen entstanden sind. Darüber hinaus gilt die Platzierung der beiden Zebrastreifen als nicht optimal: Der Überweg am Kreisel und der nächste in Richtung Wülferode sind derzeit gerade einmal 80 Meter voneinander entfernt. Der östliche Zebrastreifen soll deshalb um 65 Meter versetzt werden, so dass er sich an den bestehenden Weg in Richtung Erich-Kästner-Schulzentrum anschließt.

Gehweg auf der Südseite der Wülferoder Straße in Laatzen wird breiter

Geplant ist auch eine Verbreiterung des Gehwegs auf der Südseite auf 2,50 Meter. Der alte Radweg dort wird entsiegelt – so wie auch der Gehweg auf der Nordseite, der ohnehin an der B6-Brücke endet. Fußgänger werden künftig über einen dritten Überweg über die Straße geleitet. Die seitlichen Parkbuchten bleiben allesamt bestehen.

Umleitung über Erich-Panitz-Straße ist ausgeschildert

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt über die Erich-Panitz-Straße und die B443 zur L388, die zwischen dem Campingplatz Birkensee und der Autobahn-Auffahrt von der B443 in Richtung Wülfelrode abzweigt.

Die Umleitung gilt in beide Fahrtrichtungen. Die Anlieger sind laut Region bereits benachrichtigt. Die Regionsverwaltung schätzt die Baukosten auf 415.500 Euro.

Von Johannes Dorndorf