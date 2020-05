Laatzen-Mitte

Noch zu Jahresbeginn trafen sich Freunde des kostenlosen Yogaangebots im Park der Sinne im Gymnastikraum von Victors Residenz, doch mit der Ausbreitung des Coronavirus waren Treffen dort zuletzt nicht mehr möglich. Am Sonnabend, 30. Mai, gibt es nun erstmals wieder Yoga an der frischen Luft: auf dem Sportplatz an der Gutenbergstraße 1.

Der Platz sei nach Rücksprache mit der Stadt Laatzen geeignet und von 10 bis 11.30 Uhr auch noch nicht anderweitig belegt, erklärt Yogalehrer Wilfried Köhn. Somit könnten Interessierte dort unter Berücksichtigung der entsprechenden Hygienevorgaben wie mindestens zwei Meter Abstand und auf einer eigenen Matte Yoga praktizieren.

Auch müssten sich die Teilnehmer anmelden und ihre Kontaktdaten hinterlegen, damit im Falle eines positiven Covid-19-Befundes mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können. Zunächst ist nur der Sonnabend als Termin bekannt, weitere würden in Absprache mit den Teilnehmern besprochen, so Köhn. Erreichbar ist er für Fragen und Anmeldungen unter Telefon (01 76) 93 51 17 77 oder per E-Mail an vishnu-yoga@gmx.de.

Wie üblich ist die in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Park der Sinne organisierte Yogastunde kostenfrei. Um eine Spende für den Park der Sinne wird gebeten.

Von Astrid Köhler