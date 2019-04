Der Förderverein Park der Sinne testet für sein kostenloses Angebot Yoga im Park einen neuen Wochentag. Der Yogalehrer Wilfried Köhn bietet dies vom 4. Mai an künftig alle zwei Wochen am Sonnabend in Laatzen-Mitte an. Beginn ist jeweils um 10 Uhr auf der Wiese im Park.