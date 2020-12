Laatzen

Der Corona-Ausbruch im Seniorenpflegeheim Dorea Familie in Laatzen-Mitte ist noch schwerer als befürchtet. Nach Angaben der Einrichtung sind seit Sonnabend alle Tests ausgewertet. Im Ergebnis sind 82 der aktuell 136 Bewohner sowie 34 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich nun in Quarantäne. Zwei Bewohner, die im Krankenhaus untergebracht waren, sind verstorben, davon eine Person mit positivem Covid-19-Befund. Bei der anderen Person deute hingegen nichts auf eine Infektion hin, sagt Dorea-Sprecher Steffen Ritter.

Mitarbeiter des DRK hatten am Donnerstagabend von 18 bis 23 Uhr sämtliche Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims am Schubertweg getestet. Die Testergebnisse trafen teils am Freitag, teils am Sonnabend ein. Am Freitagmittag hieß es zunächst, dass 64 Bewohner positive Befunde hatten, 20 Mitarbeiter befanden sich in Quarantäne. Nach Abschluss der Auswertung am Sonnabend erhöhte sich die Zahl auf in Summe 116. Einige Bewohner und Pflegekräfte waren bereits zuvor getestet worden, nachdem einzelne Corona-Fälle in der letzten Novemberwoche bekannt geworden waren. Deshalb würden fünf Mitarbeiter am Mittwoch aus der Quarantäne zurückkehren, berichtet Ritter.

Gesundheitszustand der Bewohner schwankt

Die Krankheitsverläufe seien sehr unterschiedlich. „Manchen geht es auf Stunden schlecht, dann lassen die Symptome plötzlich wieder nach“, sagt der Dorea-Sprecher. Die Situation ändere sich von Stunde zu Stunde. Sollte die Situation bei einzelnen Erkrankten lebensbedrohlich werden, würden diese ins Krankenhaus geschickt. „Wir haben ständig Ärzte im Haus.“ Derzeit befänden sich elf Bewohner in der Klinik, nicht alle von ihnen mit Covid-19-Befunden.

Für die Pflegeeinrichtung gilt weiterhin ein striktes Besuchsverbot. „Angehörige der Bewohner, die positiv getestet sind, sind alle informiert“, berichtet Ritter. Die telefonische Benachrichtigung der übrigen Angehörigen sei noch nicht abgeschlossen. Den Senioren werde geraten, möglichst in ihren Zimmern zu bleiben, abgesehen von den in Quarantäne Befindlichen sei dies aber nicht vorgeschrieben. „Die Bewohner, die demenziell erkrankt sind, können ja nicht eingesperrt werden“, sagt Ritter. Diese blieben in ihren Wohnbereichen.

Mehr Infektionen auch in anderen Pflegeheimen

Die aktuelle Entwicklung ist nicht auf Laatzen beschränkt: Die Zahl der Corona-Infektionen in Pflegeeinrichtungen ist nach Auskunft von Regionssprecherin Sonja Wendt in den vergangenen Tagen regionsweit gestiegen. Am Freitag seien rund 50 Pflegeeinrichtungen mit mehr als 400 infizierten Personen betroffen gewesen.

Der Corona-Ausbruch im Dorea-Pflegeheim lässt auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen in die Höhe schnellen. Aktuell liegt die Zahl bei 286,5 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Waren am Freitag noch 96 Laatzener nachweislich an Covid-19 erkrankt, stieg die Anzahl bis Montag auf 172.

Zwei Corona-Fälle an der Albert-Einstein-Schule

Unterdessen sind zwei weitere Corona-Infektionen an der Albert-Einstein-Schule bekannt geworden. Nach Angaben der Schulleitung handelt es sich um einen Schüler des fünften und eine Schülerin des achten Jahrgangs. „Weitere Fälle gibt es momentan nicht“, schreibt Schulleiter Christian Augustin auf der Schul-Homepage. Das Gesundheitsamt entscheide in solchen Fällen so, dass nur direkte Sitznachbarn aus dem Unterricht in Quarantäne gehen müssen, zumal alle Schüler und Lehrer Masken getragen hätten. Deshalb bleibe die Schule im Szenario A mit vollen Klassenstärken.

„Bisher ist noch kein Fall bekannt, dass ein Schüler eine andere Person in der Schule mit Covid-19 angesteckt hat“, betont Augustin. „Darüber bin ich froh, auch wenn wir alle das Gefühl vollkommener Sicherheit momentan nicht verspüren können.“

Von Johannes Dorndorf