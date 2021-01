Laatzen

Das war zu befürchten: Der sprunghafte Anstieg der Coronazahlen im Dezember hatte auch in Laatzen mehr Sterbefälle zur Folge. Tatsächlich registrierte das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover für den letzten Monat des Jahres elf weitere Laatzener, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Die Gesamtzahl der in der Stadt gemeldeten Gestorbenen stieg damit auf 23. Immerhin: Seit Silvester habe das Gesundheitsamt keine neuen Meldungen über Todesfälle erhalten, teilte Regionssprecher Christoph Borschel am Dienstag mit.

Wie üblich machte die Region keine weiteren Angaben zu den Toten. Regionsweit starben seit dem Ausbruch der Pandemie 342 Menschen infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen liegt bei 85 Jahren.

Seitdem am 12. März der erste Fall eines Corona-Infizierten in Laatzen bekannt geworden ist, wurden 975 Menschen dort positiv auf Covid-19 getestet. Aktuell gelten in der Stadt 92 Menschen als infiziert, vier weniger als am Montag. Der Inzidenzwert, der sich auf die Zahl der Neuerkrankten der letzten sieben Tage umgerechnet auf 100.000 Einwohnern bezieht, sank weiter und liegt nun bei 78,2.

Regionsweit gelten 2758 Menschen als infiziert. Der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt und den Umlandkommunen sank leicht auf 112,6 (Vortag 130,7).

Von Astrid Köhler