Das Gewitter am vergangenen Sonntag war nicht nur für Anwohner der Alten Rathausstraße besonders heftig. Wie berichtet, hatte ein junges Paar dort einen Blitz oder Flammen aus einer Steckdose kommen sehen, wie sie Polizei und Feuerwehr berichteten. Nun hat sich auch der Alt-Laatzener Konrad Dinse bei unserer Redaktion gemeldet, der ähnlich Ungewöhnliches beobachtete: Er habe zur gleichen Zeit, etwa gegen 4 Uhr, einen „extrem hellen gelben Blitz“ in das rund 30 Meter entfernte Haus gegenüber einschlagen sehen, dessen Eingang zur Parkstraße gelegen ist. Er war gerade auf den Balkon gegangen, um seinen Sonnenschirm zu bergen, als er für einen Sekundenbruchteil von dem sehr hellen Schein („wie beim E-Schweißen“) völlig geblendet worden sei. Unmittelbar danach habe es „furchtbar geknallt“.

Dinse vermutet, dass der Blitz etwa auf halber Höhe in einen der Eisenbalkone gefahren sei. Da sei ihm „plötzlich klar geworden, in welcher Situation ich mich befand“. Er griff sich den Schirm, kehrte in die Wohnung zurück und verriegelte die Tür. „Ich werde nie wieder entspannt auf dem Balkon sitzen und einem Blitzgewitter zuschauen“, sagt Dinse. Bei dem Einschlag ist offenbar kein Schaden entstanden. Polizei und Feuerwehr wurden nicht benachrichtigt.

Welches Phänomen sich genau hinter dem zuerst gemeldeten Vorfall an der Alten Rathausstraße verbirgt, bleibt bleibt unterdessen unklar. „Wir haben alles abgesucht, auch mit Wärmebildkameras – aber nichts gefunden“, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Beleuchtung und elektrische Geräte hätten funktioniert, auch sei die Hauptsicherung nicht herausgesprungen. Zumindest die Hausleitungen seien offenkundig nicht betroffen gewesen. Die Einsatzkräfte hätten weder Brandgeruch wahrgenommen, noch verkohlte oder auch nur geschwärzte Gegenstände entdeckt.

