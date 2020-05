Gleidingen

Wochenlang glich die Sportanlage des BSV Gleidingen einem Stillleben. Seit die Corona-Sperrzeit beendet ist und erste Lockerungen gelten, kehren allmählich Menschen und Geräusche an die Sudwiese zurück: das Ploppen von Tennisbällen, Rufe der Fußballer, dezentes Stimmengewirr – und Musik. Dass Sport in Pandemiezeiten überhaupt möglich ist, und seien es vorerst nur wenige Kurse unter freiem Himmel, ist vor allem der Vereinsvorsitzenden Heike Heisig und ihrem Team zu verdanken. Wir haben die engagierte Gleidingerin am Dienstag vor dem Start ihres allerersten Outdoorkurses getroffen.

„Ich bin eh da und hole Sie an der Schranke ab“, hatte Heisig im Vorgespräch angekündigt. Kurz vor der vereinbarten Zeit steht aber eine andere Sportlerin an der heruntergelassenen Schranke am Jahnweg – mit Desinfektionsmittel. Die Trainingszeiten sind genau getaktet, und gleich wird ein Fußballteam erwartet. Kerstin Heisig? Die hockt – ganz in Schwarz gekleidet – auf der Wiese vor einer Box und versucht, mit weißen Handschuhen die Musik zum Laufen zu bringen.

Training in geschlossenen Räumen kein Thema

Das Outfit erinnere an Michael Jackson, sagt die 63-Jährige schmunzelnd. Dabei sei es eine Requisite von einem früheren Auftritt (Queens „It’s a Kind of Magic“) – und die Handschuhe reine Vorsichtsmaßnahme, betont Heisig. Sie drückt noch einige Knöpfe an der Anlage, dann schallen die ersten Takte von Shawn Mendes’ „Senorita“ aus dem Lautsprecher. Die Trainerin ballt die Hand zur Faust und jubelt: „Ja, es läuft!“

Die allmählich mit Matten und Handtüchern auf der Wiese eintrudelnden Frauen haben bisher verschiedene Indoorkurse gemacht, darunter Yoga, Jazztanz, Wirbelsäulengymnastik oder Stepdance. Nun richten sie sich in einem der eingekreideten drei mal drei Meter großen Felder ein. Training in geschlossenen Räumen ist noch verboten und für den BSV trotz angekündigter Lockerung ab dem 25. Mai derzeit kein Thema. „Wir sehen das sehr kritisch“, sagt die gelernte Versicherungskauffrau ernst. Bewusst starte der Verein sein Angebot ganz langsam mit fünf Gruppen. Läuft es gut, kommen wöchentlich zwei neue Kurse dazu.

Große Verantwortung für 1200 Mitglieder

Der Gefahr durch das Coronavirus seien sich alle bewusst, betont Heisig. Der Verein und nicht zuletzt sie selbst trügen große Verantwortung für die 1200 Mitglieder. Nicht wenige hatten sich zuletzt mit Fragen an den Vorstand gewandt: Was ist möglich, was nicht? „Wir sind keine Wissenschaftler“, sagt Heisig. Gleichwohl würden sie, ihre Vorstandskollegen und alle weiteren im fast 50-köpfigen Helferteam alles aufsaugen, was an Informationen, Vorgaben und Studienergebnissen verfügbar ist und nach entsprechender Rücksprache kommunizieren. Derzeit beschäftigen den Verein vor allem die Risiken in Bezug auf Aerosole, feinste Luftteilchen also, wie sie auch Infizierte ausstoßen.

Der BSV setze die Gesetzesvorgaben strikt um und lege eher noch eine Schippe drauf, betont Heisig beim schnellen Rundgang über das Gelände. Die Laufwege sind mit Schilden, Flatterband und aufgesprühten Pfeilen markiert. Auf den Flächen selbst trainieren die namentlich registrierten Sportler in separaten Bereichen mit viel Abstand zueinander. Alle Spielgeräte sind personalisiert, auch die Tennis- und Fußbälle. Sie werden nach dem Training vom jeweiligen Sportler mit nach Hause genommen. Das Infektionsrisiko soll auf ein Minimum reduziert werden.

Neue feste Gruppen und beschränkte Teilnehmerzahl

Um alle Auflagen zu erfüllen, mussten Heisig und ihr Team das Training komplett umorganisiert: mit versetzten Anfangszeiten, festen Gruppen und maximal zwölf Teilnehmern. Auch dürfen Übungsleiter nur noch zwei Gruppen trainieren. So behält der Verein die Übersicht und kann im Notfall nachvollzogen werden, wer wann wo mit wem Kontakt hatte.

Die Aufenthaltszeit auf der Anlage sei genau getaktet, sagt die Ehrenamtliche, während sie schnellen Schrittes an den Tennisplätzen vorbei Richtung A-Platz geht. Alle müssten das Gelände nach dem Training zügig verlassen, so Heisig weiter, und genau das falle schwer. „Es ist entgegen dem, was wir als unsere primäre Aufgabe im Breitensport ansehen: die Kontaktpflege.“ Immerhin: Alle seien sehr diszipliniert. Sogar die Kinder hielten sich vorbildlich an die Vorgaben, sagt die gebürtige Gleidingerin mit Blick auf ein Dutzend E-Jugend-Fußballer, die am Spielfeldrand über ihre Bälle springen. Fußballspiele sind derzeit tabu. Dafür wird umso mehr Technik und Taktik geübt.

„Wir halten zu 100 Prozent zusammen“

Wie sie die allgemeine Unsicherheit und die Verantwortung aushalte? „Ich bin Sportlerin“, antwortet die langjährige BSV-Vorsitzende, Mutter einer erwachsenen Tochter und Großmutter. „Ich bin schnell, ausdauernd, akribisch und ehrgeizig.“ Gleichwohl macht sie kein Hehl daraus, dass die vergangenen Wochen nicht einfach gewesen seien. Ihr Mann, selbst Vereinsmitglied, unterstütze sie voll.

Heisig hält einiges aus. Als erfahrene Gesamtbetriebsrätin vertrat sie einst die Interessen von 4000 Mitarbeitern, und sie ist eine Teamplayerin, die mit ihrem BSV eine „tolle Truppe“ hinter sich weiß. Vor Kurzem sei ein Fußballer auf sie zugekommen und habe gefragt, ob etwas übersehen worden oder noch besser zu machen sei. Das habe sie sehr gefreut: „Wir halten zu 100 Prozent zusammen, und wir überstehen auch die Corona-Zeit.“

Von Astrid Köhler