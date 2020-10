Grasdorf

Die Corona-Pandemie hat die Schwimmbadbetreiber in der Region hart getroffen. Nach wochenlanger Schließung ist zwar auch das Aqualaatzium seit Juni wieder geöffnet, doch von Besucherzahlen wie in früheren Zeiten war das Bad vor allem zu Beginn noch weit entfernt.

Inzwischen bessert sich die Lage deutlich. „Es zieht langsam wieder an“, sagt Aqualaatzium-Geschäftsführer Carsten Otte. „Wir haben am Wochenende Ende September an beiden Tagen jeweils 800 Besucher im Schwimmbad gehabt.“ Zwar waren es vor einem Jahr an Spitzensonntagen noch 1000 Besucher. „Aber das können wir zurzeit nicht hinkriegen“ – schließlich dürfe das Bad wegen der Corona-Auflagen nur eine begrenzte Zahl an Gästen einlassen. Immerhin: „Wir sind bei 80 Prozent Auslastung“, sagt Otte. Auch die Umsätze im Schwimmbereich lägen bei 80 Prozent.

Ampel zeigt an, wie voll es ist

Zu dem Zuspruch könnte auch eine Ampelregelung geführt haben, die das Aqualaatzium auf seiner Internetseite bereits vor einigen Wochen eingeführt hat: Sowohl für das Schwimmbad als auch für die Sauna zeigt die Seite das aktuelle Besucheraufkommen an. Zeigt die Ampel Grün, ist der jeweilige Bereich bei einer Auslastung von unter 50 Prozent. Bei Gelb sind es bis zu 75 Prozent, bei Rot bis zu 95 Prozent: Dann können längere Warteschlangen entstehen.

Eine Besucherampel im Internet zeigt an, wie ausgelastet das Aqualaatzium zum jeweils aktuellen Zeitpunkt ist. Quelle: Screenshot: Johannes Dorndorf

Die Angaben beziehen sich dabei nicht auf die maximale Besucherkapazität in Normalzeiten, sondern auf die Höchstwerte, die das Hygienekonzept vorsieht. Im Schwimmbad dürfen sich bis zu 160 Gäste gleichzeitig aufhalten, in der Sauna sind es maximal 180. Bei der Zählung bedient sich das Aqualaatzium der Technik, die auch hinter der Besucherampel auf der Homepage steht. „Wir können die Zahlen automatisch erfassen“, sagt Marketingleiterin Britta Pötter: Auf Knopfdruck am Empfang würden die Besucherzahlen alle 15 Minuten aktualisiert. Vor dem Einbau der Technik hätten die Mitarbeiter noch Strichlisten geführt.

Einschränkungen gelten weiterhin

Damit wollte das Aqualaatzium Badeschichten vermeiden, wie sie etwa zuletzt im Freibad in Ronnenberg-Empelde galten: Dort konnten Besucher in drei Zeitfenstern schwimmen, die über den Tag verteilt sind, danach wurde das Bad vor dem Eintreffen der nächsten Schicht komplett geräumt. „Man muss viel Zeit darauf verwenden, alle rauszulassen“, sagt Pötter. Zum Vergleich: Im Hemminger Büntebad mit maximal 20 Besuchern gleichzeitig müssen sich Schwimmer vorher anmelden, im Pattenser Bad gilt eine ähnliche Regelung wie in Grasdorf, dort liegt die Obergrenze bei 60 Gästen.

Im Aqualaatzium gelten darüber hinaus noch weitere Einschränkungen: Im Schwimmbecken herrscht eine Einbahnstraßenregelung, maximal dürfen sich 14 Personen im Wasser aufhalten. Wasserfälle und Whirlpool sind abgestellt, Ballspiele und die Herausgabe von Geräten nicht möglich. Auch dürfen nicht beide Rutschen gleichzeitig in Betrieb gehen, die rote und die schwarze Rutsche sind schichtweise abwechselnd geöffnet.

Gäste bleiben kürzer als früher

Gefühlt ist es im Bad denn auch deutlich leerer als es die Besucherzahlen nahelegen. „Der Trend geht zu kürzeren Aufenthaltszeiten“, sagt Otte. Im Saunabereich hingegen habe man die Regularien geändert, um mehr Besucher einlassen zu können. Seit Anfang September wurden die Tageskarten durch Vier-Stunden-Tickets ersetzt. Wer länger bleiben will, muss einen Aufschlag zahlen. Tatsächlich zögen die Saunazahlen wieder an: Habe der Bereich anfangs nur 120 Tagesgäste am Wochenende gezählt, seien es jetzt 270. Hinzu kämen die Mitglieder, sodass die Zahl der Saunabesucher an Wochenenden nun insgesamt bei 360 liege.

