Über ziemlich knuffige neue Nachbarn hat sich Claudia Pieper nach der Rückkehr aus dem Urlaub gefreut: Als die 56-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann im März zu ihrem Einfamilienhaus an der Eichstraße in Alt-Laatzen zurückkehrte, fand sie in dem Vogelhäuschen im Garten eine junge Eichhörnchenfamilie vor. „Ein Eichhörnchen hat sich ihren Kobel in unser Vogelhäuschen gebaut, sehr kunstvoll und mit Lavendelzweigen umwickelt“, sagt Pieper. Solche kugelrunden Kobel, die Nestern ähneln, bauen Eichhörnchen gewöhnlich eher in Bäumen in bis zu 15 Metern Höhe. In Alt-Laatzen entschieden sie sich anders.

Zur Galerie Das Alt-Laatzener Ehepaar Pieper erlebte nach der Rückkehr aus dem Urlaub eine handfeste Überraschung: Im Vogelhäuschen ihres Gartens hat sich eine Eichhörnchenfamilie eingenistet. Die Jungen schielen hin und wieder heraus.

Seitdem beobachtet das Ehepaar aufmerksam die neuen Nachbarn – sei es beim morgendlichen Putzen oder bei der Futtersuche der Eichhörnchenmutter, die wie bei den Tieren üblich alleinerziehend ist. „Wir legen manchmal Walnüsse hin, die werden aber von ihr verbuddelt und nicht angerührt“, berichtet Pieper. Besser sei da die Trinkschale mit Wasser angenommen worden.

Zwillinge sind Mitte März geschlüpft

Mitte März seien dann die Jungtiere geschlüpft, die inzwischen sechs Wochen alt sein dürften. „Am Sonnabend guckten sie zum ersten Mal heraus, es sind Zwillinge“, berichtet Pieper. Ein drittes Jungtier hat allerdings nicht überlebt, die Piepers fanden es nach der Geburt unter dem Nest liegend vor. Zuletzt ließ sich die Eichhörnchenfamilie hingegen weniger blicken – vermutlich wegen der Raben, die es auf den Nachwuchs abgesehen haben. „Die saßen auf dem Häuschen und haben draufgeklopft.“

Bald dürften die Jungtiere die ersten Gehversuche machen. Normalerweise geschieht dies nach sechs bis acht Wochen.

Von Johannes Dorndorf