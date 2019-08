Rethen

Die Deutsche Rentenversicherung ( DRV) bietet am Donnerstag, 22 August, eine zweite Typisierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Michelle Hohbein an. Spendewillige können in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ins Hauptgebäude an der Langen Weihe 6 in Laatzen-Mitte kommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Anteilnahme ist indes groß: Am vergangenen Sonnabend waren bereits mehr als 1000 potenzielle Knochenmarkspender zur ersten Typisierungsaktion ins Familienzentrum gekommen.

Von Sarah Istrefaj