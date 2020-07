Laatzen-Mitte

Wie sehen Insekten? Über welche Distanz kann man ein Flüstern hören? Und wie können Schallwellen im Wasser sichtbar gemacht werden? Die Antwort auf diese und andere Fragen erhalten Besucher bei einer Führung durch den Park der Sinne in Laatzen. An zahlreichen Erlebnisstationen können sie die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde mit allen Sinnen erfahren. Unter anderem gibt es einen Barfußpfad, eine Duftorgel, einen Summstein und einen Echo-Hof, in dem Steine mit einem Gummihammer zum Klingen gebracht werden können. An der Quelle fließt Wasser an einer Wand hinunter in einen kleinen Bachlauf. Dort besteht für Kinder die Gelegenheit, das Wasser mit Steinen und Sand zu stauen und darin zu planschen. An den flachen Hängen im Tal der Schmetterlinge blühen Stauden und Blumen, sodass Besucher dort Insekten beobachten können.

Insektenauge ist beliebt

Ein weiterer Schwerpunkt der Anlage sind ihre Kunstobjekte: Bereits die Griffe der Eingangstore, die vom Springer Künstler Andreas Rimkus angefertigt worden sind, symbolisieren die Sinne Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken. Bei Kindern besonders beliebt ist das Insektenauge, das ebenfalls von Rimkus hergestellt wurde. Durch die vielen Facetten erhalten Besucher einen Eindruck, wie Insekten die Welt wahrnehmen. Auch die Sonnenuhr im Park ist etwas Besonderes: Sie hat keinen Schattenstab, Besucher ermitteln die Uhrzeit mithilfe ihres eigenen Schattens.

Führungen bei Licht und Dunkelheit

Die mehr als 30 verschiedenen Erlebnisstationen können Gäste im Park der Sinne in den nächsten Monaten bei einer Reihe von Führungen kennenlernen. Dabei erfahren sie auch Hintergründe zur Entstehung der Grünanlage, die auf einer ehemaligen Müllkippe errichtet und im Rahmen der Expo 2000 eröffnet wurde. Auch Infos zu den Pflanzen, Bäumen und Steinen im Park erhalten die Teilnehmer bei den Führungen. Diese beginnen sonntags am 16. August und 6. September sowie sonnabends am 3. Oktober jeweils um 14.30 Uhr am Gartenhaus nahe dem Nordeingang.

Lichtakzente im Grünen

Zusätzlich bietet die Stadt auch Lichtführungen bei Dunkelheit an. Bei den knapp eineinhalbstündigen Touren erläutern die Park-Führer das sogenannte Lightning-Design-Konzept, das extra für die Grünanlage entwickelt wurde. Denn die im Park installierten LED-Leuchten sorgen für keine flächendeckende Beleuchtung, sondern setzen an markanten Stellen vor allem im Nordteil des Parks Lichtakzente.

Termine für die Lichtführungen sind am Freitag, 7. August, um 21.30 Uhr, Donnerstag, 3. September, um 20.30 Uhr, Mittwoch, 23. September, um 19 Uhr, Freitag, 2. Oktober, um 19 Uhr, Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr, Freitag, 6. November, um 17 Uhr, Mittwoch, 18. November, um 18.30 Uhr, Freitag, 11. Dezember, um 16.30 Uhr, Mittwoch, 16. Dezember, um 18.30 Uhr, und am Freitag, 1. Januar 2021, um 18.30 Uhr.

Bei Lichtführungen nach Einbruch der Dunkelheit können Teilnehmer das spezielle Lightning-Design im Park kennen lernen. Quelle: Stephanie Zerm

Telefonische Anmeldung ist notwendig

Wegen der Corona-Auflagen ist die Teilnehmerzahl bis auf Weiteres auf neun Personen begrenzt. Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich. Diese nimmt die Stadt per E-Mail unter team.gruenflaechen@laatzen.de und per Telefon unter (0511) 82056703 entgegen. Möglich sind Anmeldungen bis zum 31. Oktober auch im Gartenhaus im Park, entweder persönlich oder telefonisch unter (0511) 8756874. Da die Führungen im Freien stattfinden, ist ein Mundschutz nicht vorgeschrieben.

Erwachsene zahlen für eine Führung 3 Euro, Jugendliche von 13 bis 17 Jahren 1 Euro. Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, in das Café im Gartenhaus einzukehren. Es ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

