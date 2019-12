Laatzen

Die Zahl der Kita-Plätze in Laatzen wächst und wächst: Erst im vergangenen Jahr eröffnete die Stadt die neue Einrichtung an der Ahornstraße, in nächster Zeit sollen die Kitas am Pinienweg und an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte sowie an der Straße Am Erdbeerfeld in Gleidingen folgen. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten müssen die Träger der neuen Kitas allerdings auch Personal finden – und das ist rar: Sowohl die Stadt als auch die freien Träger klagen inzwischen über zunehmende Schwierigkeiten, Erzieher und andere Fachkräfte zu finden. Allein bei der Stadt seien derzeit zehn Stellen vakant, heißt es im Rathaus.

Nun will das Land Niedersachsen mit dem Programm Qualität in Kindertagesstätten (Quik) bei der Nachwuchsrekrutierung helfen: Die stattliche Summe von 3,2 Millionen Euro erhalten die Laatzener Kita-Träger bis Juli 2023, um Azubis und zusätzliche Betreuungskräfte für ihre Einrichtungen zu gewinnen. Die Mittel stammen aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes. „Schwerpunktmäßig sollen Ausbildungsplätze geschaffen werden, die zum Abschluss als Sozialpädagogische Assistenz führen“, sagt Thomas Schrader, Fachbereichsleiter Soziales bei der Stadt. Allein die Stadt wolle elf solche Ausbildungsplätze für ihre Kitas schaffen, hinzu kämen noch Angebote der freien Träger wie DRK, AWO und Kirchen.

Azubis arbeiten Teilzeit in Laatzens Kitas

Jede städtische Kita könnte so drei Auszubildende bekommen, die im Rahmen einer Teilzeitausbildung – parallel zum Besuch der Fachschule – mit je mindestens 15 Wochenstunden in den Einrichtungen arbeiten. Da die Ausbildung auf ein Jahr begrenzt sei, könnten bis zu 33 Azubis das Programm in den städtischen Einrichtungen durchlaufen. Vergütet werden sie nach Tarifvertrag.

Langfristig erhoffen sich die Stadt und die Träger davon auch, die Kräfte an die Laatzener Einrichtungen zu binden: So könnten sie nach dem Azubi-Jahr eine Erzieherausbildung anhängen und parallel als Fachkraft in Teilzeit in den Kitas arbeiten, erläutert Schrader. Auch die Weiterbeschäftigung als zusätzliche Fachkraft sei bis Juli 2023 möglich.

In den Einrichtungen stößt das Programm auf verhaltenen Beifall. Martina Burbulla, Leiterin der AWO-Kita an der Langen Weihe, lobt die Möglichkeit, Auszubildende einzustellen. Bislang gingen diese in die Fachschulen und machten in den Einrichtungen selbst lediglich Praktika. Das neue Programm lässt nun die berufsbegleitende Ausbildung zu.

„Es ist unendlich schwer, Personal zu finden“

Generell seien solche Programme aus ihrer Sicht jedoch „ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist unendlich schwer, Personal zu finden“, sagt Burbulla. Viel wichtiger sei deshalb ein generelles Grundgehalt während der Ausbildung – so wie in anderen Branchen auch. Das Quik-Programm sei deshalb nur ein Schritt in die richtige Richtung: „Hilfskräfte verdienen zwar auch nicht viel, aber es ist wenigstens ein Gehalt wie bei anderen Azubis.“

Sybille Jüppner, Leiterin des Thomas-Kindergartens, ist angetan von der neuen Qualitätsoffensive. „Wenn wir darüber Fachkräfte bekommen können, die bei uns eine Ausbildung machen und die wir dann an uns binden, hilft uns das weiter“, sagt sie. Allerdings wäre es dann dringend erforderlich, dass es genügend Fachschulplätze gibt.

Fachkräftemangel bleibt

Ähnlich beurteilt dies die Stadtverwaltung. „Es gilt nun abzuwarten, inwieweit die Fachschulen in der Lage sein werden, die Anzahl ihrer Ausbildungsplätze zu erhöhen. Auch hier fehlen neben Räumlichkeiten geeignete Lehrkräfte“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Auswirkungen des Fachkräftemangels ließen sich wegen der späten Initiative von Bund und Ländern kaum aufhalten.

Die ersten Azubis könnten schon Anfang 2020 in den Einrichtungen beginnen. Das Programm läuft bis zum 31. Juli 2023. Die Ausbildungskosten übernimmt komplett das Land, die Laatzener Träger müssen keine Eigenmittel beisteuern.

Von Johannes Dorndorf