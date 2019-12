Laatzen bekommt Nachbarschaftshaus quasi zum Schnäppchenpreis

Laatzen-Mitte

Laatzens Zentrum wird in den nächsten Jahren zur Großbaustelle: Parallel zum Abriss und Neubau des Rathauses sowie zur Erweiterung des Erich-Kästner-Schulzentrums will die Stadt bis 2022 ein Nachbarschaftshaus auf dem Marktplatz errichten – als dritten Bauabschnitt des Stadthaus-Komplexes. Nach Bekanntwerden der Pläne hat die Stadt nun Details veröffentlicht, inklusive der geschätzten Kosten und weiteren Informationen über die geplante Nutzung.

Wenn das Vorhaben reibungslos funktioniert, dürfte Laatzen das neue Begegnungszentrum quasi zum Schnäppchenpreis bekommen. So rechnen die Planer nicht nur mit Geld aus dem Programm Soziale Stadt, sondern auch mit Zuschüssen aus dem Integrationsfonds des Landes Niedersachsen. 3,9 Millionen Euro, so die überschlägige Berechnung, könnte das Gebäude insgesamt kosten. 620.000 Euro erwartet die Kommune als Zuschuss aus dem Integrationsfonds, zwei Drittel der übrigen Kosten kämen aus dem Programm Soziale Stadt („Laatzen-Mitte wird top“) hinzu. Die Stadt käme dann auf einen Eigenanteil von gerade einmal rund 1,1 Millionen Euro.

Treffpunkt für Menschen aus dem Quartier

Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 800 Quadratmetern – 400 Quadratmeter pro Etage. Genutzt werden soll es vor allem von den Menschen aus der direkten Umgebung des Marktplatzes. Dort wohnen viele Zuwandererfamilien. Für Kinder und Jugendliche im Wohnquartier will das Kinder- und Jugendbüro etwa eine Offene-Tür-Arbeit anbieten. „Ihnen fehlen derzeit geeignete Räume und Treffpunkte im unmittelbaren Wohnumfeld“, heißt es in einer Ratsdrucksache. Geplant seien zudem Angebote des Stadtteilbüros und des Netzwerks für Flüchtlinge, die sich vor allem auf Erwachsene und Familien konzentrieren. Darüber hinaus wolle man die Mehrzweckräume in dem Gebäude Vereinen, Verbänden und Initiativen öffnen – auch, um das benachbarte Stadthaus zu entlasten.

Die Stadt erhofft sich davon, die Menschen aus den umgebenden Wohngebieten besser zu erreichen. „Durch die Präsenz im Wohnquartier und niedrigschwellige Angebote für die Zielgruppen gelingt es, Hemmschwellen zu reduzieren und einen positiven Zugang auch zu eher schwerer zu erreichenden Personengruppen zu erlangen“, so die Hoffnung der Planer.

Gebäude muss Ende 2022 fertig sein

Die Zuschüsse von Bund und Land sind allerdings mit Auflagen verbunden, die einen gewissen Zeitdruck mit sich bringen. So fließt das Geld aus dem Integrationsfonds nur dann, wenn das Gebäude bis Ende 2022 steht.

Der Standort des Hauses steht seit Jahren fest: Schon bei Errichtung des Stadthauses und des benachbarten Familienzentrums im Jahr 2013 sahen die Pläne eine dritte Fläche auf dem südlichen Marktplatz vor, die ebenfalls mit einem Kubus bebaut werden sollte. Zwischenzeitlich waren für die Extrafläche weitere Kita-Räume im Gespräch. Dies wurde jedoch von der Politik mehrheitlich abgelehnt.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf