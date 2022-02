Laatzen

Geflüchtete und Asylbewerber aufzunehmen ist die Pflicht und Praxis von Kommunen wie Laatzen. Um besser als 2015 auf die Aufnahme von Menschen vorbereitet zu sein, will die Stadt frühzeitig in ihre Unterkünfte investieren und Räume flexibler nutzbar machen. Der Überblick zu den möglichen Kapazitäten und nötigen Investitionen, der am Montag im Sozialausschuss erörtert wurde, hat durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und der Tatsache, dass sich bereits mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht befinden, eine neue Aktualität bekommen.

„Der Angriff auf die Ukraine ist völlig inakzeptabel und schrecklich“, betonte Bürgermeister Kai Eggert am Freitag. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen vor den Kriegswirren flüchten und auch in Deutschland Zuflucht suchen.“ Darauf wolle die Stadt Laatzen gut vorbereitet sein. Noch am Freitag werde der Verwaltungsvorstand tagen und prüfen, wie viele freie Plätze es in den Unterkünften gebe und welche Alternativen vorhanden seien. „Wir besprechen auch unterschiedliche Szenarien, die in den kommenden Wochen auf uns zukommen könnten“, sagte Eggert.

Gegenwärtig gibt es offiziell drei Gemeinschaftsunterkünfte in der Stadt. Die größte ist der Neubau an der Hildesheimer Straße 305 a in Rethen. Dort könnten theoretisch bis zu 130 Menschen untergebracht werden, heißt es in der Mitteilung an die Gremien. Dies sei aber wenig realistisch. Vielmehr gelte die Einrichtung bereits bei 110 Menschen als voll. Dass die Auslastung dort bis zum Sommer auf 90 Prozent steigen würde, hatte die Stadt schon vor Wochen berechnet.

Der aktuellen Zuweisungsquote nach, die nach dem sogenannten Königsteiner-Schlüssel berechnet wird, muss die Stadt bis voraussichtlich Sommer noch 95 Personen aufnehmen. Sollte die Zahl der Flüchtlinge in Niedersachsen vorher steigen, würde auch die Zahl für Laatzen erhöht. Und wo die Menschen dann hinkämen, ist derzeit unklar.

Zwei Unterkünfte sind komplett belegt

In der neuen Unterkunft an der Pestalozzistraße, die wie jene in Rethen erst 2017 neu gebaut wurde, gibt es aktuell keine freien Kapazitäten. In der städtischen Einrichtung sind Familien untergebracht und alle frei werdenden Wohneinheiten wurden zuletzt immer zeitnah nachbelegt. Gleiches gilt für die Unterkunft an der Rotdornallee in Ingeln-Oesselse. Die fünf großen Wohneinheiten dort sind großen Familien mit Kindern vorbehalten und ebenfalls voll belegt.

Darüber hinaus verfügt die Stadt derzeit über 29 eigene und angemietete Wohnungen, von denen zwölf für Unterbringungen genutzt werden. Leerstände gibt es keine. „Alle Wohnungen, über die verfügt werden kann, die also nicht gerade saniert oder renoviert werden, sind belegt oder bereits in den Planungen zur Aufnahme weiterer Personen auf die Aufnahmequote berücksichtigt“, erläutert Fachbereichsleiter Thomas Schrader in der Mitteilung.

Das Wohngebäude an der Blumenstraße in Rethen, das die Stadt 2015 im Zuge der aufzunehmenden Flüchtlinge gekauft und sodann zur Unterbringung von bis zu 17 Personen genutzt hat, scheint keine Option zu sein. Das Drei-Parteien-Haus steht wegen baulicher Mängel bereits seit 2017 leer und soll verkauft oder durch einen Neubau ersetzt werden.

Bauliche Mängel

In Gleidingen gibt es zwar noch zwei weitere Immobilien, doch laut Stadt besteht dort ebenfalls Handlungsbedarf. In dem ehemaligen Hotel 64 an der Hildesheimer Straße 513 sowie einem Nebengebäude könnten zwar bauordnungsrechtlich 67 Menschen untergebracht werden. Tatsächlich gebe es aber nur 55 Plätze, da einige Räume als Fluchtwege fungieren und nicht abschließbar sind. Auch bei dem zweiten städtischen Gebäude in Gleidingen, am Immengarten 1 a bis 3 a, bleiben aufgrund baulicher Mängel mehrere Räume ungenutzt.

Das Wohngebäude auf dem Eckgrundstück des Immengartens zur Nordstraße verfügt über sechs Wohneinheiten, die aber nur noch in Teilen genutzt werden. Quelle: Stephanie Zerm

Mit Verweis auf ein Wirtschaftlichkeitsgutachten hat die Verwaltung der Politik empfohlen, die Gebäude nacheinander abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen – beginnend mit jenem auf dem Eckgrundstück des Immengartens zur Nordstraße. Auf dem 1000 Quadratmeter großen Gelände sei Platz für einen flexibel zu nutzenden Neubau mit Wohneinheiten für 60 Menschen, so die Einschätzung der Stadt. Diese könnten bei Bedarf auch vermietet werden. Am Standort des ehemaligen Hotels wiederum ist Platz für neue Wohneinheiten für bis zu 100 Personen. All diese neuen Plätze würde die Stadt benötigen, wenn sie ihrer Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen weiterhin gut nachkommen will. Notunterbringungen wie sie 2016 in Turnhallen und Schulen nötig wurden, soll es möglichst nicht mehr geben.

Der Sozialausschuss hat den Plänen am Montag zugestimmt, 800.000 Euro als Planungskosten in den Haushalt einzustellen. „Es geht jetzt um eine Machbarkeitsstudie, damit sich ein Planer an die Entwurfsplanung setzen kann“, sagte Stadtrat Zeilinger. „Die Dringlichkeit ist klar“, sagte SPD-Ratsherr Ali Sakhizada. Mehrheitlich stimmte der Ausschuss für den Beschluss.

Von Astrid Köhler