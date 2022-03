Die Stadt beteiligt sich an der diesjährigen Klima-, Umweltschutz- und Friedensaktion „Earth Hour“ des WWF. Bürgermeister Kai Eggert ruft die Laatzener dazu auf, am Sonnabend, 26. März, um 20.30 Uhr das Licht auszuschalten.

Zeichen für Klimaschutz und Frieden: 2021 gingen für die Earth Hour am Neuen Rathaus in Hannover fast alle Lichter aus. Neben der Landeshauptstadt will sich dieses Jahr auch Laatzen erneut an der WWF-Aktion beteiligen. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)