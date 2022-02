Laatzen

Die Stadt Laatzen hat im Streit um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erneut einen Sieg vor dem Verwaltungsgericht Hannover errungen. Das Gericht hat einer Klage der Stadtverwaltung gegen die Region Hannover stattgegeben. Die Region hatte der Stadt Laatzen aufgrund ihrer prekären Finanzsituation untersagt, auf Beiträge zu verzichten. Die Region will in Berufung gehen. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Landtag eine Gesetzesänderung zugunsten der Laatzener Position beschließen wird.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist ein weiterer Schritt in einer Auseinandersetzung, die bereits seit drei Jahren anhält. Im Dezember 2018 hatte der Rat der Stadt Laatzen entschieden, keine Straßenausbaubeiträge mehr zu erheben. Die Region als zuständige Kommunalaufsicht äußerte allerdings wegen der fehlenden Finanzierung Zweifel daran, sodass die Laatzener Politik im November 2019 nachlegte und eine Grundsteuererhöhung in Höhe der wegfallenden Beiträge in Aussicht stellte. Die Region lehnte ab – und die Stadt klagte.

Im Mai 2020 entschied das Verwaltungsgericht Hannover bereits in einem Eilverfahren, dass die Stadt die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) sofort aussetzen könne, bis endgültig über die Klage entschieden worden sei. Die Klage hätte hinsichtlich des Vetos der Kommunalaufsicht eine aufschiebende Wirkung. Diesen Beschluss hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg allerdings bereits im Juni 2020 wieder kassiert, sodass die Strabs-Abschaffung seitdem ausgesetzt ist. Der Rechtsstreit ging daraufhin in eine zweite Runde – und da verzeichnet die Stadt erneut einen Erfolg vor Gericht.

Gericht: Strabs-Abschaffung ist legal

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Hannover ist der Regionsbescheid, der die Strabs-Abschaffung untersagte, rechtswidrig. „Einer Gemeinde steht es frei, eine bestehende Straßenausbaubeitragssatzung auch gänzlich aufzuheben“, argumentieren die Richter. Weiter heißt es: „Eine schwierige Haushaltssituation steht dem dann nicht entgegen, wenn die Einnahmeausfälle auf längere Sicht über Steuern kompensiert werden können.“ Genau dies habe der Rat der Stadt Laatzen mit seinem Beschluss zur Grundsteuererhöhung getan.

Die Region hatte hingegen geltend gemacht, dass die Stadt Laatzen die Straßensanierungen zunächst über Kredite finanziert hätte. Und dies sei laut Kommunalverfassung nur dann möglich, wenn alle anderen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft seien, darunter die Straßenausbaubeiträge. Das Gericht folgte dieser Einschätzung nicht.

Landtagsfraktionen wollen Gesetz zu Gunsten Laatzens ändern

Die Regionsverwaltung wollte das Urteil nicht kommentieren, kündigte aber an, wie 2020 in Berufung zu gehen, sodass sich erneut das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg mit dem Fall beschäftigen muss. Parallel zeichnet sich allerdings auf Landesebene eine Gesetzesänderung ab, die den Rechtsstreit zwischen der Stadt und Region obsolet machen würde. Wie die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann bestätigt, hätten sich die Fraktionen von SPD und CDU bereits auf eine Änderung der Niedersächsischen Kommunalverfassung geeinigt, die die Streitfrage endgültig klären soll.

SPD und CDU im Landtag wollen es den Kommunen freistellen, ob sie die Straßen über Beiträge oder Kredite finanzieren. Quelle: Johannes Dorndorf

„Die Kommunen hätten dann die Möglichkeit, Kredite zur Finanzierung ihrer Straßenausbauten zu beantragen, ohne dass sie zwingend auf eine Erhebung von Straßenausbaubeiträgen angewiesen sind“, sagt Lesemann über den bereits in den Landtag eingebrachten Gesetzesentwurf. Genauer gesagt: Straßenausbaubeiträge würden dann nicht mehr zu den sogenannten „sonstigen Finanzierungsmöglichkeiten“ zählen, die in der gesetzlichen Rangfolge vor Krediten stehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sozialdemokratin geht davon aus, dass bereits im März eine Anhörung zu dem Gesetzesentwurf erfolgt, sodass das Gesetz im Mai verabschiedet werden kann. „Das ist ein Schritt, der in die richtige Richtung geht“, sagt Lesemann. Damit werde die kommunale Selbstverwaltung gestärkt und der Entscheidungsspielraum der Städte und Gemeinden vergrößert. Forderungen, dass sich das Land an der Finanzierung der Straßensanierungen beteiligt, erteilte die Landtagsabgeordnete unterdessen eine Absage. „Dann würde das Land vorschreiben, ob und wie viele Straßen in welcher Qualität saniert werden“, sagt Lesemann. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Schuldenbelastung werde dies nicht gelingen.

Eggert: „Urteil wäre nicht mehr relevant für uns“

Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Laatzen und der Kommunalaufsicht hätte sich dann wohl erledigt. „Sollte das so kommen, wäre das Urteil nicht mehr relevant für uns“, sagte Laatzens Bürgermeister Kai Eggert in Bezug auf die noch ausstehende Berufungsentscheidung des OVG Lüneburg. In der Bewertung, wie sinnvoll Straßenausbaubeiträge sind, ist Eggert unterdessen bislang unentschieden. „Die Bewertung ist schwierig.“ Einerseits habe er im Wahlkampf viele Stimmen von Anwohnern gehört, die die Anliegerbeiträge ablehnen. Zum anderen würde die Erneuerung von Straßen sonst über Steuereinnahmen finanziert – mit entsprechenden sozialen Verwerfungen. „Die Familie im Hochhaus in Laatzen-Mitte würde dann über die Grundsteuer Straßen in den Ortsteilen mit bezahlen.“

Wie es mit dem Straßenausbau in Laatzen nun weitergeht, ist noch unklar. In seinem Haushaltsentwurf für 2022 hatte Eggert die Sanierung der bereits mehrfach verschobenen Leinerandstraße, der Maschstraße sowie der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet In der Welle aufgenommen. Zuletzt gab es wegen der unklaren Rechtslage jedoch ein Moratorium beim Straßenausbau, sodass auch die eigentlich für 2021 geplanten Vorhaben nicht umgesetzt wurden.

Von Johannes Dorndorf