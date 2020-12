Ingeln-Oesselse

Der im Spätsommer eröffnete neue Pflegestützpunkt des DRK auf dem Stümpelhof ist bereits Teil der Dorfgemeinschaft. Jetzt hat der ebenfalls neu gegründete Verein Ingeln-Oesselse aktiv den Bewohnern eine ganze Kiste voller Geschenke vorbeigebracht, darunter selbst gebastelte Teelichter, Weihnachtssterne und kleine Tannenbäume aus Papier. Die 56 weihnachtlichen Basteleien haben Kinder aus dem Ort als Dankeschön dafür angefertigt, dass Vereinsmitglieder ihnen am Nikolaustag etwas vor die Tür gestellt hatten.

„Wer ein Geschenk vom Nikolaus, das heißt von uns, bekommen wollte, konnte sich vorab bei uns melden“, berichtet der Vereinsvorsitzende Marc Gronenberg. Als Gegenleistung für den Nikolausbesuch sollten die Kinder etwas Selbstgebasteltes raus stellen. „Es sind wirklich sehr süße Sachen dabei und man merkt, dass sich die Kinder große Mühe gegeben haben“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Martin Brütting. Die liebevoll angefertigten Präsente habe der Verein nicht für sich behalten, sondern anderen damit noch eine Freude machen wollen. Daher haben Brütting und Gronenberg sie dem DRK-Pflegestützpunkt überreicht.

Dort freuen sich Quartierskoordinatorin Oda Heißler und Standortleiterin Stefanie von Lübken über die weihnachtlichen Gaben und hängten viele gleich an den Weihnachtsbaum im Stümpelhof. „Dauerhaft sind sie dafür aber zu schade“, sagt von Lübken und kündigt an, die Basteleien an die Bewohner des Pflegestützpunktes zu übergeben und die Wohnbereiche damit zu schmücken.

Nur zwei von zwölf Plätzen in Senioren-WG vermietet

Dabei sind die im September eröffneten zwei Wohngemeinschaften für ältere Menschen und Menschen mit Demenz noch relativ leer. Von den insgesamt zwölf Plätzen für Pflegebedürftige und noch Selbstständige sind in der Senioren-WG laut von Lübke gerade einmal zwei fest vermietet. In der Demenz-WG sind von zehn Plätzen sechs vergeben. „Wegen Corona haben viele offenbar Ängste, herzukommen und sich die Wohnmöglichkeiten anzusehen“, vermutet die Standortleiterin.

In der Tagespflege, deren Plätze wegen der Corona-Pandemie von 18 auf zehn reduziert wurden, seien durchschnittlich sechs am Tag vergeben. Die rund 90 Quadratmeter große Begegnungsstätte auf dem Stümpelhof, die von Gruppen wie dem Seniorentreff der AWO und dem PC-Café genutzt werden soll, ist zur Zeit wegen der Pandemie geschlossen. Auch ein geplanter Tag der offenen Tür zur Vorstellung des Angebots habe ausfallen müssen, berichtet von Lübken.

Herzlicher Empfang im Ort

Dennoch fühlt sich die Einrichtung, in der insgesamt rund 20 Mitarbeiter beschäftigt sind, gut in Ingeln-Oesselse aufgenommen. „Wir sind hier im Ort ganz toll empfangen worden“, sagt Heißler. „Die Arme sind für uns offen, das ist total schön“, sagt auch von Lübken. „Es hakt an einigen Stellen wegen Corona, aber insgesamt sind wir sowie unsere Mieter und Tagesgäste hier sehr glücklich.“

Von Stephanie Zerm