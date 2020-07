Laatzen-Mitte

„ Laatzen ist wieder ein Stück barrierefreier geworden“: Zufrieden mit dem Umbau des Fußwegs zwischen Erich-Panitz-Straße und Senefelderstraße hat sich Bernd Stuckenberg gezeigt. Laatzens Ortsbürgermeister traf sich gemeinsam mit Stadtbaurat Axel Grüning und Tiefbauleiter Ralf Wenig an dem Weg, der von der Stadtbahnhaltestelle Park der Sinne zum Quartier heraufführt, in dem unter anderem die neue Leine-VHS, Laatzens Ausweich-Rathaus, Victors Residenz Margarethenhof und mehrere Betriebe angesiedelt sind.

Gut drei Monate lang hat die Stadt die knapp 50 Meter lange Verbindung für 110.000 Euro umbauen lassen. Die vormaligen Stufen wurden zugunsten einer Rampe entfernt, die nun auch von Rollstuhlfahrern befahren werden kann: Das Gefälle beträgt durchgehend nicht mehr als 6 Prozent. Eingebaut wurden auch taktile Elemente für Sehbehinderte und eine LED-Beleuchtung. „Einzig die Bepflanzung mit einer insektenfreundlichen Hecke an beiden Seiten fehlt noch“, sagt Wenig. Mit dem Umbau des Weges folgt die Stadt auch ihrem eigenen Verkehrsentwicklungsplan, in dem der barrierefreie Umbau des öffentlichen Raums an wichtigen Verbindungen zum Ziel erklärt wurde.

Von Johannes Dorndorf