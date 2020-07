Laatzen ist wieder coronafrei

Laatzen

Laatzen ist seit Dienstag offiziell coronafrei. Nach Angaben der Region Hannover gibt es aktuell keine einzige bekannte Infektion mehr im Stadtgebiet. Am Montag waren noch zwei Fälle gemeldet worden. Auch regionsweit ging die Zahl der Neuinfektionen erneut zurück, derzeit seien 13 Menschen infiziert, teilte die Region mit.

Laatzen hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt zu den am stärksten von Infektionen betroffenen Regionskommunen gezählt. Insgesamt sind bislang 159 Menschen mit Wohnsitz in Laatzen positiv getestet. Nur Hannover und Garbsen hatten mehr Fälle.

Von Johannes Dorndorf