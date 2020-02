Laatzen-Mitte

Die Vorwürfe gegen das umstrittene Kinderheim Maramures in Rumänien beschäftigen nun auch die Laatzener Politik. Der zuständige Ratsausschuss für Kinder- und Jugendhilfe wollte jetzt wissen, wie Laatzener Kinder bei ähnlichen Maßnahmen im Ausland untergebracht sind und wie die Stadt sicher stellt, dass es ihnen dort gut geht.

Hintergrund sind die angeblichen Misshandlungen in einem von Deutschen betriebenem Heim für schwer erziehbare Jugendliche in Rumänien. Vier deutsche Jugendliche hatten den Verantwortlichen in dem Kinderheim im rumänischen Maramures die Anwendung von Gewalt, Isolationsstrafen und Zwangsarbeit vorgeworfen. Mitte Februar hat die rumänische Staatsanwaltschaft gegen 14 Verdächtige Anklage erhoben. In das Heim vermittelt wurden die Jugendlichen von einem niedersächsischen Jugendhilfeträger.

Da auch die Laatzener Kinder- und Jugendhilfe unter bestimmten Voraussetzungen Jungen und Mädchen in Einrichtungen im Ausland unterbringen kann, drängte Michael Prill, der für das DRK im Ausschuss sitzt, auf eine Verbesserung der Kontrollen. In einem Antrag forderte Prill, dass die halbjährigen Hilfeplangespräche zwingend auch vor Ort in den Auslandseinrichtungen stattfinden sollen.

Die Reaktionen im Fachausschuss fielen unterschiedlich aus: Luisa Oyen ( SPD) wies darauf hin, dass die Kontrolle der Auslandsunterbringung Aufgabe der Verwaltung und nicht des Kinder- und Jugendausschusses sei. „Wir brauchen aber tragfähige Konzepte, damit Vorfälle wie in Rumänien nicht wieder auftreten“, entgegnete Ausschussmitglied Ottokar Schulz.

Kontrollen im Ausland sind Gang und Gebe

Laut Arne Bungeroth, Teamleiter der Kinder- und Jugendhilfe, sind Kontrollen vor Ort, wie sie von Prill gefordert wurden, längst Gang und Gebe. Die Hilfeplangespräche bei einer Fremdunterbringung fänden alle sechs Monate wechselnd in der jeweiligen Einrichtung und im Jugendamt statt, wenn nicht sogar öfter. An diesen Gesprächen nähmen alle beteiligten Personen teil. Zusätzlich würden Einzelgespräche mit den betreffenden Jugendlichen geführt. Komme es doch einmal zu Problemen, könnten sich die Jugendlichen an zusätzliche Kontrollinstanzen wie ihre Eltern, die Heimaufsicht oder die Kinder- und Jugendhilfe wenden, sagte Thomas Schrader, Leiter des Fachbereichs Soziales. „Die Standards sind hoch und ich sehe keinen übermäßigen Bedarf, diese zu verändern“, erklärte Bungeroth.

Nur fünf Laatzener Kinder wurden im Ausland untergebracht

Tatsächlich sind Auslandsunterbringungen von Laatzener Jugendlichen die Ausnahme. „98 Prozent sind in Maßnahmen im Inland untergebracht“, berichtete Schrader. Seit der Einrichtung der Laatzener Kinder- und Jugendhilfe vor 18 Jahren seien lediglich fünf Jugendliche an Einrichtungen im Ausland vermittelt worden: zwei nach Spanien, zwei nach Polen und einer auf ein Segelschiff. Dabei hätten Mitarbeiter aus Laatzen die Jungen und Mädchen auch vor Ort besucht. „Die betroffenen Jugendlichen hatten zuvor bereits zahlreiche Maßnahmen, darunter auch Fremdunterbringungen in Einrichtungen der Jugendhilfe im Inland, erfolglos durchlaufen“, sagte Schrader. Teilweise habe sich auch kein Träger gefunden, der bereit gewesen sei, sie aufzunehmen. Durch die Auslandsunterbringung habe in einigen Fällen sogar eine mögliche Inhaftierung vermieden werden können.

Prill zog seinen Antrag vor diesem Hintergrund zurück. Dafür verständigten sich die Ausschussmitglieder mit der Verwaltung darauf, dass Letztere ab sofort regelmäßig im Ausschuss über ihre Arbeit zum Thema berichtet.

Von Stephanie Zerm