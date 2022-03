Alt-Laatzen

Seit Längerem sind Teile der Grundschule an der Alten Rathausstraße umzäunt, aus gutem Grund: Teile der fast 60 Jahre alten Fassade aus Travertinstein sind so brüchig, dass sie in die Tiefe zu stürzen drohen. Die Stadt bereitet deshalb bereits die Sanierung der Fassade vor. Wie sich jetzt herausstellt, dürfte das Projekt teuer werden. Für das Haushaltsjahr 2022 will Bürgermeister Kai Eggert 200.000 Euro Planungskosten anmelden, die nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ausmachen.

Fassade muss in großen Teilen saniert werden

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Fassade zuletzt von einem Sachverständigen überprüft worden. „Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist eine Sanierung von Teilen der Fassade notwendig“, heißt es in einer Drucksache zum Thema. Die betroffenen Bereiche seien deshalb mit Signalbaken abgesperrt. Dabei ist der Aufwand größer, als anfänglich erhofft. „Es war ursprünglich geplant, die Travertinsteine nur einzeln auszutauschen“, berichtete Stadtmitarbeiterin Claudia Ramsay im städtischen Schulausschuss. Eine Überprüfung der Fassade habe inzwischen jedoch ergeben, dass die Fassade in den betroffenen Bereichen komplett ausgetauscht werden muss. „Der Aufwand ist erheblich höher, als die Travertinplatten einzeln abzutragen“, sagte Ramsay.

Die Fassade der Grundschule ist eingezäunt, weil Teile drohen herunterzufallen. Quelle: Johannes Dorndorf

Der städtische Schulausschuss stimmte den Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro einstimmig zu. Die endgültige Entscheidung fällt am 24. März im Rat der Stadt, der dann über den diesjährigen Haushalt entscheiden wird.

Von Johannes Dorndorf