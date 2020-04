Laatzen

Das große Willkommen für Kathrin Buchmann im Rat muss pandemiebedingt zwar noch warten, doch der Tatendrang von Laatzens erster ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten ist ungebremst: „Ich sehe mich als Vermittlerin zwischen den Menschen und der Verwaltung, und ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagte die vielfältig aus- und weitergebildete 50-jährige Schulenburgerin. Bürgermeister Jürgen Köhne hat die neue Behindertenbeauftragte, die dasselbe Amt in Pattensen ausübt, am Dienstag offiziell begrüßt.

Sie komme nicht mit fertigen Konzepten und werde auch nicht mit dem Klemmbrett durch die Straßen ziehen, um Bordsteinhöhen und anderes zu vermessen, kündigte die gebürtige Wernigeroderin an. Vielmehr wolle sie Themen sammeln und sich bei den Laatzenern als Ansprechpartnerin bekannt machen, so die Mutter dreier erwachsener Söhne. „Kommunikation ist mir sehr wichtig.“ Viele Probleme und Fragen ließen sich oftmals im direkten Gespräch klären. Das weiß sie aus ihrer langjährigen Arbeit als Beraterin und selbstständige Lerntherapeutin.

In Laatzen gibt es schätzungsweise 3000 Beeinträchtigte

Die Gruppe jener, für die Buchmann als Ansprechpartnerin fungiert, ist groß: Etwa jeder zwölfte Einwohner gilt einer offiziellen Statistik zufolge als beeinträchtigt, hat also eine registrierte Behinderung von mindestens 20 Prozent. Das sind rund 3000 der etwas mehr als 43.000 Bürger mit Hauptwohnsitz in Laatzen. Dazu zählten neben Sehbehinderten, Gehörlosen und Rollstuhlfahrern auch etwa Menschen mit Suchtproblematiken und psychischen Problemen, so Buchmann. Sie werde sich dafür einsetzen, die Hilfegesuche weiterzuleiten – und sich bei Bedarf für Änderungen einsetzen. Das könne ein behindertengerechter Umbau sein, gelte aber auch für Barrieren in der Organisation.

Seit Dezember ist Buchmann bereits in Pattensen ehrenamtliche Behindertenbeauftragte. Sie habe anfangs gezögert, ob sie sich auch in Laatzen bewerben solle. Den Ausschlag habe die Rückendeckung von Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann und der Zuspruch aus Laatzen gegeben, unter anderem vom Initiativkreis Menschen mit Behinderungen. Ihre Vorstellung im städtischen Sozialausschuss – für das Ehrenamt gab es zwei Bewerber – lief gut, und seit dem 1. April hat sie die Stelle offiziell inne.

Buchmann soll auf Probleme aufmerksam machen

Niemand sei in der Lage, alle Aufgaben abzudecken, betonte Bürgermeister Köhne. Vielmehr gehe es darum Anstöße zu geben, für die Stadt relevante Themen der Betroffenen zu bündeln und zwischen den Menschen und der Stadt zu vermitteln. Die vielfältig ausgebildete und erfahrene Kathrin Buchmann sei eine, die das „aus berufenem Munde“ könne. Eine Stadt wie Laatzen sei nie fertig, sondern entwickele sich beständig weiter, so Köhne, der Buchmann für ihre Einsatzbereitschaft dankte.

Alte Bekannte in Laatzen

In der Stadt ist die passionierte Fahrradfahrerin keine Unbekannte. Nicht nur arbeitete die in Potsdam aufgewachsene und seit 1989 in der Region lebende gelernte Erzieherin einst in der städtischen Kita Wülferoder Straße. Seit 2018 bietet Buchmann für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) monatlich kostenlose Beratungen im Stadthaus an. Der wachsende Hilfsbedarf sei in Laatzen wie auch in der gesamten Region und darüber hinaus deutlich zu spüren. Allein bis Mitte April hätten sie und ihr Team schon 300-mal Menschen oder Bildungsträger am Telefon oder persönlich beraten, das seien fast so viel wie im gesamten Vorjahr.

Dass sie parallel zu ihren beiden ehrenamtlichen Tätigkeiten als Behindertenbeauftragte in Laatzen und Pattensen auch noch als selbstständige Lerntherapeutin und angestellte EUTB-Beraterin arbeitet, ist für die Schulenburgerin kein Problem. Sie könne die Synergieeffekte gut nutzen, könne die Aufgaben aber auch gut trennen. „Wenn ich im Urlaub bin, sage ich das, und am Wochenende gehe ich einfach auch nicht ran.“

Vorerst nur telefonisch erreichbar

Wo genau die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte ihren Arbeitsplatz in Laatzen erhält, habe wegen der Corona-Krise noch nicht geklärt werden können, teilte die Stadtverwaltung mit. Geplant seien künftig auch feste persönliche Sprechzeiten. Bis dies möglich ist, bleibt Kathrin Buchmann telefonisch unter der Nummer (0176) 41195172 erreichbar, montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

Von Astrid Köhler