Laatzen nimmt wegen Corona keine Seenot-Flüchtlinge auf

Laatzen

Laatzen soll zum sicheren Hafen für Flüchtlinge werden, die über das Mittelmeer geflohen sind. Das hatte die rot-rot-grüne Mehrheitsgruppe im Rat im September 2019 beschlossen. Die Stadt tut sich mit der Aufnahme dieser Gruppe von Flüchtlingen wegen der Corona-Krise allerdings schwer. In den Laatzener Unterkünften wäre zwar aktuell noch Platz. Allerdings will die Kommune Doppelbelegungen in Zimmern vermeiden, um das Ansteckungsrisiko für die Bewohner zu minimieren.

„Überwiegend handelt es sich bei den aus Seenot Geretteten um männliche Einzelpersonen aus Afrika“, schreibt Sozial-Fachbereichsleiter Thomas Schrader in einem Papier zum aktuellen Stand des Projekts Sicherer Hafen. Bei den jüngsten Aktionen seien überwiegend Menschen aus dem Sudan und Südsudan auf die Kommunen verteilt worden. „Familien mit Kindern sind unter den Geretteten eher die Ausnahme.“

Stadt will Doppelbelegungen wegen Corona vermeiden

In der Vergangenheit hat Laatzen allerdings schon viele allein reisende Männer aus Syrien und dem Irak aufgenommen und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Wegen der Corona-Pandemie versuche man nun, Doppelbelegungen von Menschen ohne Familienzusammenhang zu reduzieren, heißt es aus dem Rathaus. Insbesondere Flüchtlinge mit Vorerkrankungen und in höherem Alter würden einzeln untergebracht. Wegen der beschränkten Räumlichkeiten seien dennoch 20 Zimmer in den Gemeinschaftsunterkünften in Rethen und Gleidingen doppelt belegt. „Eine zusätzliche Aufnahme von männlichen Einzelpersonen, die aus Seenot gerettet wurden, würde diese Situation verschärfen“, so Schrader. Deshalb seien bislang keine Menschen dieser Gruppe in Laatzen aufgenommen worden.

Dafür hat die Stadt gegenüber der Landesaufnahmestelle die Bereitschaft angezeigt, zwei weibliche Geschwisterkinder aus einem griechischen Flüchtlingslager aufzunehmen. Eine geeignete Pflegefamilie gebe es bereits. Von den 13 in Niedersachsen verbliebenen Kindern aus den griechischen Lagern seien drei der Stadt Hannover und zwei der Region zugewiesen worden. „ Laatzen wurde kein Kind zugewiesen, da die Kriterien nicht passten“, berichtet Schrader.

Ende Februar hat das Land Niedersachsen neue Verteilquoten festgelegt. Von den 1395 Asylbewerbern, die der Region Hannover zugewiesen wurden, entfallen 53 auf Laatzen. Flüchtlinge, die im Rahmen der Initiative Sicherer Hafen in die Stadt kommen, werden dabei angerechnet.

Laatzen bekommt Geld aus dem Integrationsfonds

Laatzen gehört zu den Kommunen in Niedersachsen, in die in den vergangenen Jahren besonders viele Flüchtlinge gezogen sind. Das Land wird aus diesem Grund auch 2020 Geld aus dem Integrationsfonds überweisen. Laut Schrader könne die Kommune mit 465.000 Euro rechnen – nach 583.000 und 619.000 Euro in den beiden Vorjahren. Die Förderung ist allerdings auf konkrete Projekte bezogen, für die derzeit noch Ideen gesucht werden. Schrader kündigte an, insbesondere mit dem Netzwerk für Flüchtlinge über eine Förderung von dessen inhaltlicher Arbeit zu sprechen.

Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf regte im städtischen Sozialausschuss an, dabei auch an die digitale Ausstattung von Familien mit Kindern zu denken. „Wir erleben durch die Corona-Krise eine Spaltung zwischen denen, die entsprechend ausgestattet sind, und denen, die es nicht sind.“

Von Johannes Dorndorf