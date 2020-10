Laatzen räumt auf: 77 Bürger befreien ihre Stadt vom Müll

Laatzen

Bei der freiwilligen Müllsammelaktion „ Laatzen räumt auf“ haben 77 Bürger am Sonnabend insgesamt 82 Abfallsäcke gefüllt. Die meisten Müllsammler waren in Ingeln-Oesselse unterwegs. Dort beteiligten sich 20 Erwachsene und 13 Kinder an der Aktion. Ortsbürgermeister Heinrich Hennies habe gut Werbung gemacht, berichtete Stadtsprecher Matthias Brinkmann, erfreut über die hohe Teilnehmerzahl. Eher ungewöhnlichen Funde waren eine Bratpfanne, eine Wärmflasche und eine Zahnbürste.

In Alt-Laatzen gehörten Timm Stellmacher und seine Kinder Pauline, Mathilda und Moritz zur Gruppe der sieben Erwachsenen und acht Kinder, die von der Grundschule Alte Rathausstraße aus durch die Straße zogen. „Die vielen Zigarettenkippen sind besonders nervig“, sagte Stellmacher. Neben Plastik- und Papiermüll, Taschentüchern und Schnapsflaschen hatte das Quartett sogar einen Geschirrspüler am Wegesrand entdeckt. „Mich nervt der Müll, der immer auf den Wegen rumliegt“, sagte die zehnjährige Pauline. „Wir versuchen, Müll zu vermeiden, und kaufen deshalb häufig im Lose-Laden in der Südstadt“, ergänzte ihr Vater. Auch Sohn Moritz beteiligte sich gern an der Aktion: „Ich finde, es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man etwas für die Umwelt getan hat.“

Jugendliche vermissen erwachsene Helfer in Laatzen-Mitte

Im bevölkerungsreichen Laatzen-Mitte räumten hingegen neben acht Mitgliedern des Jugendbeirates nur zwei Erwachsene den Ortsteil auf. „Wir finden es etwas schade, dass sich nur zwei Erwachsene beteiligt haben“, sagten die Schüler. Der Beirat hatte vor einiger Zeit beschlossen, den Weg zum McDonalds-Schnellrestaurant in Rethen reinigen zu wollen. Die Müllsammler schwärmten daher vom Stadthaus über die Markt- und Wülferoder Straße Richtung B 443 und Gewerbegebiet aus – und wunderten sich über zahlreiche Burger-King-Verpackungen am Straßenrand, obwohl es in Laatzen gar keine Filiale des Schnellrestaurants gibt.

Mund-Nasen-Masken, Glasflaschen, viele Zigarettenstummel und Visitenkarten von Fahrzeugaufkäufern, aber auch kleinteiligen Elektroschrott wie Kabel fanden die Müllsammler in Laatzen-Mitte. „Viele Tiere leiden am Müll, zum Beispiel wenn sie sich darin verheddern“, sagte Silje, die das Aufräumen als Beitrag zum Umweltschutz sieht. Auch Mitstreiterin Pauline ist es wichtig, sich aktiv zu beteiligen. „Es bringt nichts, nur zu den Fridays-for-Future-Demos zu gehen, wenn man selbst sonst nichts macht.“

Gleidingerin findet neben Müll auch Geld

„Mich stört beim Spazierengehen immer, dass überall so viel Müll herumliegt“, berichtet Jessica Schameitat, die mit ihrer vierjährigen Tochter Annabell zu den vier Erwachsenen und sechs Kindern gehörte, die in Gleidingen unterwegs waren. Sie beteilige sich auch, um Kindern beizubringen, dass Müll nicht auf die Straße geschmissen werden soll, sagt sie.

Jessica Schameitat und ihre Tochter Annabell (4) sind an der Osterstraße in Gleidingen mit Greifern und Müllbeutel unterwegs. Quelle: Daniel Junker

Eines ärgerte die Mutter besonders. „Wir haben viele Hundekotbeutel im Gebüsch gefunden“, berichtet Schameitat. „Wenn man die einfach so wegschmeißt, kann man es auch gleich lassen.“ Der Einsatz der Gleidingerin wurde ungewöhnlich belohnt, denn neben besagten Beuteln, einem Bierfässchen, vielen Gesichtsmasken und Plastikmüll fischte sie aus einem Gebüsch auch einen Zehn-Euro-Schein.

Acht Müllsammler in Grasdorf , nur einer in Rethen

In Grasdorf waren sieben Erwachsene und ein Kind unterwegs. Am geringsten war die Beteiligung in Rethen. Dort war nur ein einziger Bürger dem Aufruf der Stadt gefolgt. Vermutlich liege das daran, dass der Verein Rethen rockt bereits Ende August eine Müllsammelaktion organisiert hatte, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Es ist schwer, die Bürger wenige Wochen später noch einmal zu mobilisieren.“

Diese Aussage deckt sich allerdings nicht mit dem Wunsch von Timm Stellmacher. „Ich fände es gut, wenn es solche Aktionen mehrmals im Jahr geben würde.“ Dieser Meinung ist auch Jessica Schameitat: „Es fällt ja immer wieder neuer Müll an.“

20 Verwaltungsmitarbeiter und Betriebshof im Einsatz

Die Organisation sei allerdings mit einem recht großen Aufwand verbunden, gibt Brinkmann zu bedenken. So waren am Sonnabend etwa 20 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den Ortsteilen unterwegs, und der städtischen Betriebshof sammelte die gefüllten Säcke ein. Natürlich sei jeder eingeladen, das ganze Jahr über Müll zu sammeln, so Brinkmann. Bei kleineren Mengen seien öffentlichen Abfallbehälter ausreichend.

Insgesamt äußerte sich der Stadtsprecher zufrieden mit der Aktion. „Wenn sich 77 Bürger beteiligen, zeigt das Interesse.“ Gleichwohl hätten es auch noch mehr sein können. Schameitat plädierte für mehr Werbung, zum Beispiel mit Aushänge in den Schulen und Kindertagesstätten.

Eigentlich war die Aktion bereits für das Frühjahr geplant. Wegen der Corona-Pandemie fiel sie aber aus. Wegen der Hygienemaßnahmen fiel bei dem Ersatztermin am Sonnabend der sonst übliche Imbiss aus. Stattdessen erhielten die Helfer einen aus fair gehandelter Baumwolle hergestellten Beutel mit dem Logo der Stadt Laatzen.

Von Daniel Junker