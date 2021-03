Laatzen

Der stadtweite Müllsammeltag wird in diesem Jahr zur Müllsammelwoche. Wegen der Corona-Abstandsregelungen verzichtet die Stadt Laatzen in diesem Jahr auf einen zentralen Termin, bei dem Bürger Straßen und Wege von Unrat befreien können. Stattdessen soll die Aktion diesmal auf mehrere Tage gestreckt werden. Unter dem Motto „Müllsammeln: Ja – aber mit Abstand“ können Helfer vom 22. bis 26. März auf eigene Faust und zu selbst gewählten Uhrzeiten Abfälle auflesen.

„Machen Sie mit und putzen Sie Laatzen raus für das Frühjahr. Natur und Stadtbild werden es Ihnen danken“, schreibt Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) in einem Aufruf. Gesammelt wird, wie in den vergangenen Jahren, in den jeweiligen Ortsteilen. Diesmal gibt es aber weder einen festen Treffpunkt noch eine vorgegebene Sammelzeit. Die Teilnehmer können sich stattdessen an unterschiedlichen Ausgabestandorten im Stadtgebiet mit Müllsäcken, Müllgreifern und Lageplänen ausstatten.

Stadt stellt Müllgreifer und gibt Lagepläne aus

„Auf den Lageplänen ist eingezeichnet, an welchen Standorten in den jeweiligen Ortsteilen die vollen Müllsäcke abzulegen sind, damit diese vom städtischen Betriebshof eingesammelt werden können und der Müll fachgerecht entsorgt werden kann“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Nach dem Sammeln würden die Müllgreifer an den unterschiedlichen Ausgabestandorten zurückgegeben.

In Laatzen-Mitte werden die Materialien an der Rathaus-Information ausgegeben – und zwar von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr. In den übrigen Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse gibt es die Ausstattung von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 14 Uhr in den jeweiligen Grundschulen.

Von Johannes Dorndorf