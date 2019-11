An der Wohnscheibe am Marktplatz in Laatzen-Mitte bröckelt die Fassade. Da schon mehrere Teile hinabgestürzt sind, ist die Galerie seit Anfang Oktober gesperrt. Mit einem Gerüsttunnel will die Deutsche Wohnen den beliebten Weg vom Leine-Center zu Praxen und Wohnungen bis zum Taschenweg wieder öffnen.