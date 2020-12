Laatzen

Die Stadt Laatzen und die Region Hannover planen keine Verbotszonen, in denen wegen der Corona-Pandemie kein Feuerwerk abgebrannt werden darf. Allerdings wird es zum Jahreswechsel 2020/2021 aus anderen Gründen Tabu-Zonen geben – so wie in den Vorjahren auch.

Die Region Hannover hatte bereits vor Weihnachten alle Kommunen aufgefordert, Straßen und Plätze zu benennen, auf denen sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern für kritisch halten. Dabei geht es insbesondere darum, Verletzungen zu vermeiden, um die wegen der Pandemie angespannte Situation in den Krankenhäusern nicht noch weiter zu verschärfen.

Die Stadt sieht für Laatzen keinen Handlungsbedarf. „Erfahrungsgemäß gibt es in Laatzen keine besonderen Plätze zu Silvester, auf denen sich geballt Menschen aufhalten und mit Feuerwerkskörpern das neue Jahr begrüßen“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Deshalb habe die Stadt auf eine entsprechende Liste verzichtet. „Vielmehr würde befürchtet, dass die verbleibenden Feuerwerke sich in die engen Straßenzüge verteilen würden und so das Risiko von Verletzungen und Infektionen gesteigert würde.“ Den Wünschen der Stadt entsprechend tauchen in der am Montagnachmittag veröffentlichten Böllerverbots-Liste der Region keine Straßen und Plätze in Laatzen auf.

Verbotszonen um Kliniken, Altenheime und Fachwerkhäuser

Allerdings bleibe es bei den seit Jahren ohnehin schon bestehenden Verbotszonen. Laut Sprengstoffverordnung sei auch an Silvester das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten, heißt es im Rathaus – „um Lärmbelästigungen und Brandgefahren möglichst gering zu halten.“ Das Zünden von Raketen sei im Umkreis von 200 Metern von Fachwerk- und Krankenhäusern sowie Altenheimen verboten. Bei Böllern und anderen mit der Hand zu werfenden Feuerwerkskörpern gelte ein Sicherheitsabstand von 30 Metern bei Fachwerkhäusern, von 200 Metern bei den anderen genannten Gebäuden. „Insbesondere in den alten Ortskernen von Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse – meist im Bereich rund um die Kirchen – sind Raketen daher verboten“, sagt Brinkmann.

Bürgermeister Jürgen Köhne hat in seiner Ansprache zum Jahreswechsel dazu aufgerufen, grundsätzlich auf das Abbrennen von Feuerwerk zu verzichten.

Von Johannes Dorndorf