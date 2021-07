Laatzen-Mitte

Manchmal ist es wirtschaftlich günstiger, etwas neu anzuschaffen statt es aufwendig reparieren zu lassen. Auch bei der Erneuerung der Grundschule Pestalozzistraße hat sich die Stadt Laatzen die Frage gestellt, ob ein Neubau, eine Kernsanierung oder eine Erweiterung mit den nötigsten Reparaturen im Bestand die beste Variante wäre, um die bestehenden Raumprobleme zu beheben. Es läuft nun wohl auf die Minimallösung hinaus.

Die Stadt hatte bereits 2019 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die die Frage der besten Variante klären sollte. Deren Ergebnisse liegen nun in der vierten Fassung vor, über die der städtische Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 13. Juli, diskutieren will.

Grundschule braucht mehr Platz für Mensa und Unterricht

Ausgangspunkt sind die großen Platzprobleme der Grundschule, aber auch Feuchtigkeitsschäden im Keller des Gebäudes. Die Mensa ist mit 77 Quadratmetern zu klein, ebenso der Verwaltungsbereich. Es fehlen Differenzierungsräume, und der Abriss und Neubau der Einfeldsporthalle ist überfällig – sie soll einer Zweifeldhalle weichen. Ein Problem sind auch die zwischenzeitlich aufgestockten Satteldächer auf dem Flachdach des Ursprungsgebäudes, bemängeln die Gutachter. Sie stellten „aus brandschutztechnischer Sicht ein großes Risiko dar“, wie es im Gutachten heißt.

Die Satteldächer auf dem Altbau sollen wegen Brandschutzrisiken zurückgebaut werden. Quelle: Daniel Junker

Der Bestandsbau besteht aus einem Altbau aus den Siebziger- und einem Erweiterungsbau aus den Neunzigerjahren, der die bekannten Feuchtigkeitsprobleme im Untergeschoss hat. Vier Varianten haben die Experten durchgerechnet: Bei Variante eins würde der bestehende Baukörper teilweise entkernt, vollständig modernisiert und erweitert, die Satteldächer würden zurückgebaut. Variante zwei sieht hingegen einen Abbruch des eingeschossigen Teils des Schulgebäudes einschließlich des Forums vor, um dort einen zweigeschossigen Neubau zu planen. Auch dabei würden die Satteldächer weggenommen.

Variante drei ist ein vollständiger Abriss und Neubau der Grundschule, Variante vier wäre im Gegenteil der behutsamste Eingriff in den Bestand: Dabei würden ein Unterrichtsraum zu zwei Differenzierungsräumen, die bisherige zu kleine Mensa als Fachraum mit Differenzierungsraum umgebaut. Um den Raumbedarf zu decken, soll ein Solitär mit Mensa im Erdgeschoss und vier Unterrichts- mit Differenzierungsräumen im Obergeschoss entstehen. Bei allen vier Varianten ist zudem der Neubau der Turnhalle vorgesehen.

Neubau wäre von den Baukosten her am günstigsten

Die Varianten unterscheiden sich ganz erheblich hinsichtlich der Kosten. Einschließlich der Betriebskosten wäre der Neubau mit rechnerisch 42,5 Millionen Euro die günstigste Lösung. Allerdings müssten die Schüler dann zwischenzeitlich in Containern untergebracht werden, was einen hohen organisatorischen Aufwand und weitere Kosten bedeuten würde. Die Ansprüche würden bei einem Neubau am besten erfüllt, allerdings ist die Variante wegen des hohen Ressourceneinsatzes am wenigsten nachhaltig.

Die Turnhalle will die Stadt auf jeden Fall erneuern – unabhängig von der Entscheidung über die Variante für das Schulgebäude. Quelle: Daniel Junker

Am höchsten sind die Kosten laut Verwaltung bei den Varianten eins (54,2 Millionen Euro) und zwei (51,6 Millionen Euro). Bei der Sanierung gemäß Variante eins kämen zudem hohe Kostenrisiken hinzu, wie bei solchen Projekten üblich. Viel günstiger hingegen ist Variante vier mit 43,6 Millionen Euro, die auch die Stadtverwaltung favorisiert. Das liegt daran, dass sich das Bestandsgebäude in einem „baulich guten Zustand“ befinde und Bereiche wie Fenster, WC-Anlagen und Dach in den vergangenen Jahren bereits verschiedentlich saniert worden seien. Nachteil der Variante vier ist laut den Gutachtern allerdings, dass das Gebäude energetisch kaum verbessert und die Barrierefreiheit trotz Einbau eines Fahrstuhls im Altbau verbessert, aber nur im Solitär-Neubau optimal wäre.

Welche Variante zum Zug kommt, muss nun die Politik entscheiden. Der Schulausschuss berät am Dienstag, 13. Juli. Die öffentliche Sitzung beginn um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule. Der Terminplan sieht vor, dass die Um- und Neubauten in den Jahren 2023 und 2024 vollzogen werden sollen.

Von Johannes Dorndorf