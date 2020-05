Laatzen-Mitte

„Wir Anwohner können nicht mehr schlafen“, sagt Margret Wolf. „Etwa alle 20 Minuten knallt und kracht es – und das 21 Stunden am Tag.“ Wolf wohnt in der Nähe der Stadtbahn-Haltestelle Ginsterweg in Laatzen-Mitte. Nachdem die Gleise umgebaut wurden, sei das Lärmproblem da. Lediglich zwischen 1 und 4 Uhr sei Ruhe, weil dann keine Stadtbahnen mehr führen, berichtet die Laatzenerin.

Begonnen habe der Krach im Dezember 2019, nachdem die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra), der die gesamte Gleisanlage der Stadtbahn gehört, südlich der Haltestelle Ginsterweg das Gleisbett erneuert hatte. Dabei baute die Infra auch eine neue Weiche ein. Diese ist offenbar Ursache für den Lärm.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Neue Weiche ist schuld am Krach

„Immer wenn eine Stadtbahn in Richtung Rethen über den Schaltkasten an der Weiche fährt, knallt es einmal pro Achse“, berichtet Wolf. Da die Üstra zurzeit wegen der Corona-Pandemie oft mit drei Wagen unterwegs ist, knalle es dann sechsmal. In Richtung Hannover hingegen entstünden keine lauten Geräusche, obwohl auch dort ein solcher Schaltkasten eingebaut worden sei. Fahre die Bahn in Richtung Rethen, seien die Geräusche oft so laut wie Gewehrschüsse. „Wenn ich mit meinem Hund dort spazieren gehe, schmeißt er sich vor lauter Schreck ganz flach auf die Erde, wenn eine Bahn über die Weiche fährt“, berichtet Anwohnerin Ingrid Dietzsch. Sie vermutet, dass mit der neuen Weiche etwas nicht stimmt.

Mit Gehörschutz auf dem Balkon sitzen

„Wenn wir auf dem Balkon sitzen und eine Bahn fährt nach Rethen, können wir uns nicht mehr unterhalten“, sagt auch Anwohnerin Katja Lüke. „Man sieht dann nur noch die Lippenbewegungen des anderen.“ Ihr Mann habe schon Gehörschutzkopfhörer von einer Baustelle mitgebracht, damit sie auf dem Balkon nicht dem Lärm ausgesetzt seien. Hätten sie ein Fenster geöffnet, könnten sie den Fernseher nicht mehr verstehen, wenn eine Bahn über die besagte Weiche fahre. „Zwar fahren die Stadtbahnfahrer ganz langsam, aber das nützt nichts“, berichtet Wolf. Besonders laut sei es bei den älteren grünen Wagen.

Seit die Stadtbahn-Linie 2 in Richtung Rethen eine neue Weiche überfahren muss, kracht und knallt es an der Haltestelle Ginsterweg. Quelle: Stephanie Zerm

Im Dezember nach Fertigstellung des neuen Gleiswechsels sei der Krach zunächst nicht so aufgefallen, da im Winter alle ihre Fenster geschlossen hatten. Aber jetzt, wo viele auch nachts die Fenster öffneten oder auf ihren Balkonen sitzen wollten, seien die Anwohner massiv genervt, sagt Wolf. Bei ihren täglichen Spaziergängen mit ihrem Hund habe sie schon mit etlichen Nachbarn über das Problem gesprochen.

„Ich wohne bereits seit 46 Jahren direkt an der Stadtbahn-Haltestelle, aber so laut war es noch nie“, klagt auch Susanne Stange. Die wenigsten Anwohner verstünden, warum die Üstra an der Haltestelle Ginsterweg eine Weiche eingebaut habe. „Die Bahnen müssen hier nicht wenden“, sagt Stange. „Die Wendeschleife ist ja in Rethen, zwei Stationen entfernt.“ Sie hoffe aber, dass die Üstra an den Gleisen noch etwas ändere. „Das ist auf Dauer einfach unerträglich.“

Üstra kündigt Prüfung der Gleisanlage an

Laut Üstra-Sprecher Udo Iwannek hat die Infra die zwei neuen Weichen an der Haltestelle Ginsterweg eingebaut, damit die Stadtbahnen die Möglichkeit haben, das Gleis zu wechseln, etwa wenn Schienenersatzverkehr eingerichtet werden müsse. Die lauten Fahrgeräusche seien Betriebsgeräusche, die beim Überfahren der Weichen entstehen. „Wir werden die neue Weichenanlage überprüfen und wenn möglich Maßnahmen ergreifen, um die Betriebsgeräusche zu mindern“, stellt Iwannek in Aussicht. Gleichzeitig betont er jedoch: „Ganz abstellen wird man sie aber nicht können.“

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm