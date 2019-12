Rethen

Der Rethener Heinz-Helmut Laurisch will mit seinen Bildern Geschichten erzählen. „Ich bevorzuge die surreale Technik, weil sich in diesen Bildern verschiedene Elemente kunstvoll verknüpfen lassen“, sagt der 1946 in Burgdorf geborene Künstler. Der Betrachter könne sich die Geschichte zu dem Bild dann selbst zusammensetzen. Zu sehen ist seine aktuelle Ausstellung „Gedankenspiele und anderes“ beim Kunstkreis in Rethen.

Surreale Bilder erzählen Geschichten

In einem Bild hat Laurisch zum Beispiel die Flüchtlingskrise 2015 thematisiert. „Zu sehen ist ein brennendes Afrika, dessen Bewohner zum Meer laufen“, erläutert er bei der Ausstellungseröffnung am vergangenen Sonntag. Das Wasser wird von zwei Händen mit Goldketten gehalten, die die Schlepper darstellen. Die Europäische Union ist entfernt am Himmelszelt durch die bekannten Sterne symbolisiert. Ein Zirkuszelt und ein Hut sollen auf einen Zauberer hinweisen und die Frage aufwerfen, wer denn jetzt eine Lösung für das Problem herbeizaubern könne.

Laurisch ist bereits in einem künstlerischen Haushalt aufgewachsen. Sein Vater hatte eine Malerwerkstatt, die er eigentlich übernehmen sollte. Da das seinen Interessen entgegenkam, studierte Laurisch von 1969 bis 1973 dann auch Kunst und Design. „Während des Studiums hatten wir immer wieder Anfragen von Schulen, die Kunstlehrer suchten“, sagt Laurisch. Er entschied sich dann für diesen Beruf. Von 1973 bis 2006 war er Fachlehrer für Kunst, Werken und Sport an der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen.

Das persönliche Vorbild: Marc Chagall

„Ich konnte an der Schule gemeinsam mit den Schülern verschiedene Bereiche der Kunstgeschichte erforschen und habe dabei selbst auch noch viel gelernt“, sagt Laurisch. Als ein großes persönliches Vorbild nennt er den französischen Maler Marc Chagall, der seinen Werken unter anderem durch wiederkehrende Symbole Bedeutung verlieh. In Laurischs Bildern sind es die Sonne und der Mond, die immer wieder auftauchen. „Das ist eine Art persönliches Markenzeichen.“

Seine Bilder kosten zwischen 300 und 2000 Euro. „Die Preise für einige Bilder sind auch deshalb so hoch, weil ich Tränen in den Augen haben werde, wenn sie in andere Hände gehen“, sagt der Rethener. Die Entstehungszeit sei dabei vollkommen unterschiedlich. „Einige Motive sind jahrzehntelang in meinem Kopf gereift, bevor ich sie umgesetzt habe.“ Gleichzeitig freue er sich, wenn einige Bilder verkauft werden – aus einem ganz praktischen Grund: In seiner Rethener Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Frau lebt, ist kein Platz mehr für neue Bilder. „Das dafür eingerichtete Zimmer ist komplett vollgestellt“, sagte Laurisch augenzwinkernd.

Die Ausstellung läuft bis Dienstag, 31. Dezember. Sie kann dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr und sonnabends von 14 bis 17 Uhr in der Kunstkreis-Galerie, Hildesheimer Straße 368, besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Von Tobias Lehmann