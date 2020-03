Die Immanuel-Kirchengemeinde in Alt-Laatzen sammelt Mundschutzmasken, um diese an Notfallseelsorger und Rettungsdienste, aber auch an Paare weiterzuleiten, die vor der Geburt stehen. Pastor Matthias Freytag ruft dazu auf, Masken selbst zu basteln und bei der Gemeinde abzugeben.