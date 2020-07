Laatzen-Mitte

Zum zweiten Mal haben sich Schüler des Erich-Kästner-Gymnasiums erfolgreich am Schreibwettbewerb des VfL Wolfsburg beteiligt, den der Verein seit fünf Jahren in Kooperation mit dem Duden ausrichtet. Unter Betreuung von Sportlehrer Tim Hoffmann hatten die Jungen und Mädchen der Klasse 6a Beiträge zum Thema Sport verfasst. Dabei kam insbesondere der Text von Arne Deierling bei den Juroren gut an. Der Elfjährige hatte unter dem Titel „Im Windschatten des Virus“ einen Kommentar verfasst, der sich mit dem Profifußball in Zeiten von Corona beschäftigt. Mit seinem Beitrag gewann er in der Gruppe „Klassen 5 und 6“ den ersten Platz in der Kategorie Kommentar. In seinem Text beschäftigt sich der Sechstklässler mit der scherzhaften Aussage des Manchester-City-Trainers Pep Guardiola, die Menschen würden „nach der Krise ein bisschen fetter“ zurückkommen. Dieser Meinung ist der Elftklässler nicht: „Es ist zu beobachten, dass die Menschen gerade jetzt ganz viel Sport treiben.“

Ein bombenstarkes Video

Als „bombenstark“ bewertete Projektbegleiter Björn Ferneschild vom VfL Wolfsburg auch die Einsendung von Nele Agneskirchner und Leonie Zank, die in der Kategorie „Kreativ“ den zweiten Platz belegt hat. Die beiden Zwölfjährigen hatten ein Video erstellt, in dem sie die Geschichte des Wolfsburger Vereins nachzeichneten. „Wegen Corona haben wir das Drehbuch zu Hause geschrieben“, beschrieb Nele den Entstehungsprozess. „Wir haben oft telefoniert und uns den Text gegenseitig zugeschickt und ergänzt.“ Leonie habe die Informationen im Internet herausgesucht und sortiert, Nele fasste die Texte zusammen. „Danach haben wir das Video gefilmt und geschnitten“, sagte Leonie.

„Es geht um das Gefühl der Mannschaft“

Fabian Siemienik aus der Klasse 7c beteiligte sich als Einzelschüler am Wettbewerb. Mit seinem Kommentar „Lebt der Fußball nur von Zuschauern? Fußball lebt vom Spiel selbst!“, der sich mit dem Neustart des Profifußballs nach dem Corona-Shutdown beschäftigt, schaffte es der Zwölfjährige auf den zweiten Platz in der Gruppe „Klassen 7 bis 9“. „Es können auch Emotionen erreicht werden, die über den Jubel der Fans hinausgehen“, so das Fazit Fabians, der selbst bei Hannover 96 Fußball spielt. „Denn eigentlich geht es ja um das Gefühl der Mannschaft, zusammen zu sein und gemeinsam zu gewinnen.“

Der Gewinn sollte eigentlich der Besuch eines Spiels des VfL Wolfsburg sein. Ob und wie dies in Corona-Zeiten realisiert werden kann, steht aber noch nicht fest. „Wir müssen Euch leider noch vertrösten“, sagte Ferneschild. Als Alternative sei zum Beispiel ein Besuch der VfL-Erlebniswelt, eine Arena-Führung oder ein Besuch von VfL-Spielern in Laatzen möglich. Laut Ferneschild haben sich in diesem Jahr etwa 1300 Schüler an dem Wettbewerb beteiligt. In jeder der drei Altersklassen gab es 15 Preisträger: jeweils drei in den Kategorien Gedicht, Kurzgeschichte, Bericht und Kommentar sowie im Kreativbereich.

Von Daniel Junker