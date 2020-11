Laatzen-Mitte

Abstand ist wichtig – dies gilt angesichts der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen mehr denn je. Für Laatzens Schüler, die mit der Stadtbahn und dem Schulbus zur Schule gelangen, ist Distanz allerdings kaum möglich. Die Schulelternräte der drei weiterführenden Schulen wenden sich deshalb nun in einer gemeinsamen Erklärung an Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Ihre Forderung: Die Region müsse dafür sorgen, dass mehr Busse eingesetzt werden.

Noch immer quetschten sich viel zu viele Schüler in viel zu wenige Busse und Bahnen, schreiben die Schulelternratsvorsitzenden Matthias Büschking (Albert-Einstein-Schule), Katrin Benke (Erich-Kästner-Gymnasium) und Dirk Knoop (Erich-Kästner-Oberschule). In den Fahrzeugen auf dem Weg zur und von der Schule nach Hause ausreichend Abstand zu halten sei schlicht unmöglich. „Aus 1,5 Metern werden da oft 1,5 Zentimeter – da hilft auch die Maskenpflicht nicht“, schreiben sie. „Diesen Zustand halten wir mehr denn je für untragbar im Sinne eines effektiven Gesundheitsschutzes.“

„Jeder Bus wird helfen, die Situation zu verbessern“

Nach Eindruck der Eltern sind die Kapazitäten von Üstra und Regiobus bereits erschöpft. Die drei Schulelternräte schlagen deshalb vor, den Schülerverkehr durch private Busanbieter zu ergänzen. Diese hätten bereits ihre Bereitschaft dazu signalisiert. „Jeder Bus wird dabei helfen, die Situation zu verbessern“, sind die Elternvertreter überzeugt.

Werden Schüler in Coronazeiten in zu vollen Bussen und Bahnen transportiert? Quelle: Daniel Junker

Tatsächlich hatte Verkehrsdezernent Franz vor einer Woche angekündigt, die Region wolle gemeinsam mit Üstra und Regiobus prüfen, welche Möglichkeiten es für den Einsatz weiterer Fahrzeuge gibt. Auch Reisebusse seien dabei eine Option.

Region schlägt Entzerrung der Schulanfangszeiten vor

Auf Anfrage hieß es am Dienstag im Regionshaus, die Schulen hätten ihrerseits Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. „Unsere Empfehlung, den Schülerverkehr zu entflechten, bleibt weiterhin, die Schulanfangszeiten vernünftig zu staffeln“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. „Zum Beispiel könnten die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II zu unterschiedlichen Zeiten mit dem Unterricht beginnen.“ Einige Schulen in der Region hätten bereits solche variablen Anfangszeiten und machten damit gute Erfahrungen.

Die Laatzener Schulen winken bei dem Vorschlag allerdings ab. „Das war unsere ursprüngliche Idee“, berichtet Elternvertreter Büschking, der bereits im April auf einen entzerrteren Schülertransport gedrängt hatte. Allerdings hätten alle drei Schulleitungen erklärt, versetzte Startzeiten seien aus gleich mehreren Gründen nicht machbar. So seien an der Albert-Einstein-Schule Lehrer sowohl in der Mittel- als auch in der Oberstufe im Einsatz. An der AES kommen Schüler zudem aus verschiedenen Kommunen, ergänzt Schulleiter Christian Augustin. „Die Schüler aus Hannover sind nicht das Problem, aber wir haben auch Schüler aus Hemmingen, Pattensen und Algermissen.“ Entscheidend sei aber der Umstand, dass AES und EKG seit Jahren bei Kursen kooperieren, so dass eine Entzerrung der Zeiten nicht möglich sei. „Acht Kurse besuchen unsere Schüler am EKG, 26 unserer Kurse werden von EKG-Schülern besucht.“

Lage aktuell wegen Szenario B entspannter

Immerhin ist die Situation aktuell zumindest etwas entspannter als sonst: Wegen der hohen Inzidenzzahl in der Region und einzelner Corona-Fälle an den Schulen werden derzeit an allen drei Schulen im Rahmen des sogenannten Szenarios B nur halbe Klassen unterrichtet. Tatsächlich herrschte zwar auch am Dienstag reger Betrieb etwa auf dem Bahnsteigen der Linie 1 auf Höhe der Albert-Einstein-Schule. Aber ein Gedränge wie zu Schuljahresbeginn war zumindest nach der sechsten Stunde nicht zu beobachten. „Auf dem Niveau kann man davon sprechen, dass man zumindest in die Nähe des Gesundheitsschutzes kommt“, sagt Büschking. Klar ist aber: Sobald wieder voll unterrichtet wird, dürfte auch das Gedränge wieder losgehen.

Von Johannes Dorndorf