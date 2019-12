Laatzen

Der städtische Haushalt 2020 ist vor allem von Investitionen geprägt: 25,7 Millionen Euro will Laatzen im nächsten Jahr in den Neubau von Gebäuden und den Erwerb von Grundstücken stecken – das ist fast ein Fünftel des Gesamtetats. Zum Vergleich: In den Jahren 2009 bis 2014 investierte die Stadt jeweils nur zwischen 4,7 bis 11,8 Millionen Euro. Die wichtigsten weiteren Kennzahlen im Überblick:

120,8 Millionen Euro schwer ist der Ergebnishaushalt 2020, der die laufenden Geschäfte der Verwaltung umfasst. Die Einnahmen liegen deutlich darunter: Die Kämmerei rechnet mit einem Defizit von 10,6 Millionen Euro.

140,6 Millionen Euro Volumen hat der Finanzhaushalt, der auch die Investitionen einschließt. Dort liegt das Defizit bei 9,9 Millionen Euro.

147Millionen Euro darf die Gesamtverschuldung im Jahr 2020 maximal betragen. Das wären 50,8 Millionen Euro mehr als Ende 2018.

2,4 Millionen Euro Zinsen zahlt die Stadt im nächsten Jahr dafür.

5Millionen Euro sind für die Tilgung von Schulden eingeplant.

Mit 8,35 Millionen Euro ist der Rathausneubau die größte Einzelinvestition 2020. Insgesamt wird das auf mehrere Jahre gestreckte Großprojekt auf mindestens 50 Millionen Euro geschätzt.

10,3 Millionen Euro gibt die Stadt für die Erweiterung der Albert-Einstein-Schule aus, davon 1,2 Millionen Euro im nächsten Jahr. Die Erweiterung des Erich-Kästner-Gymnasiums kostet ein Vielfaches, wird allerdings erst später fällig.

7,9 Millionen Euro investiert Laatzen 2020 in die Erweiterung und den Neubau der Grundschulen: In Ingeln-Oesselse, in Rethen und im Langen Feld beginnen dann die Bauarbeiten, für Gleidingen und Grasdorf stehen Planungsmittel bereit.

3,5 Millionen Euro will die Stadt für die Sanierung des Aqualaatziums ausgeben. Das Geld fließt in den Austausch des Bodens im Gastronomie- und Wellnessbereich sowie in einen Teil der Innensaunen. Auch in den Duschen und am Foyerdach stehen Arbeiten an.

6,5 Millionen Euro soll der Bau der neuen Kita an der Würzburger Straße kosten, davon entfallen 3 Millionen Euro auf das nächste Jahr.

910.000 Euro sind für die Straßenunterhaltung eingeplant, weitere 790.000 Euro für die Kanalsanierung und 90.000 Euro für die Erneuerung von Straßen.

Von Johannes Dorndorf