Mit Verdacht auf Rauchvergiftung ist ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Laatzen-Rethen am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Feuerwehr und Polizei evakuierten das Gebäude, nachdem ein Nachbar Rauch aus der Kellerwohnung des 47-Jährigen wahrgenommen hatte.